بيروت - منصور شعبان



شجب المطارنة الموارنة بشدة عرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، ودانوا «التوقيفات الكيدية التي يتعرض لها أهالي الضحايا. ودعوا مجددا السياسيين، خصوصا مع وصول الوفد القضائي الأوروبي، إلى رفع يدهم عن القضاء ليواصل عمله من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاكمة المذنبين وتبرئة الأبرياء بما تحدده القوانين المرعية الإجراء».



وأبدى المطارنة، في بيان عقب اجتماعهم الشهري، أمس، تخوفهم من «ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد، ولا يجلب على اللبنانيين سوى مزيد من المعاناة».



وكرروا «مطالبتهم المجلس النيابي بتحمل مسؤولياته على هذا الصعيد، والمسارعة إلى بت هذا الاستحقاق الدستوري الأساسي، درءا لمزيد من التدهور والانهيار».



وأضاف بيانهم ان «التمادي المقصود في شغور سدة الرئاسة يولد أزمة دستورية على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقا للتوافق الجاري، واستنادا إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملا بالمادة 62 من الدستور».



كذلك حذر المطارنة الموارنة من «وجود مخطط مرفوض، لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصا والمسيحية عموما في الدولة». «وإن دل ذلك على شيء»، وفقا للبيان: «فعلى نية خفية ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية وصون كرامة المواطنين، وهي قضية لبنان الأساسية، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولا إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدى له اللبنانيون واللبنانيات بكل قواهم».



وأعربوا عن «تخوفهم من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بما يتجاوز الحدود التي لا يعود ينفع حيالها أي علاج».