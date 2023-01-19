

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



قالت شيرين فتحي مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لدينا بعض المبادرات والبرامج في وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على استباق حدوث أي مشكلة تخص الأسرة.



وأضافت شيرين فتحي، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الأحوال الشخصية»، أن البرنامج الرئاسي (مودة) الذي انطلق عام 2019، يحث على دعم الأسرة المصرية ودعم الشباب المقبل على الزواج، وتوفير تدريبات للمتزوجين والمقبلين على الزواج للحد من المشكلات، وهذا البرنامج يقوم على ثلاثة جوانب، وهي الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب الصحي.



وشددت على أهمية تكثيف حملات التوعية بشأن مشكلة ختان الإناث والزواج المبكر والتوعية بخطورة الإدمان.



وتابعت: «في الملف الصحي نقوم في وزارة التضامن الاجتماعي بتوعية الأفراد بالكشف قبل الزواج حتى لا يتم إنجاب أطفال ذوي إعاقة، كما أننا نطالب بتأجيل ولادة الطفل الأول، كما أشار رئيس الجمهورية».



وشددت على ضرورة أن يكون بين ولادة الأطفال مسافات حتى تتم تربيتهم بطريقة صحيحة، متابعة: «لدينا 157 مكتب توجيه واستشارات زوجية على مستوى الجمهورية ويكون دورهم وقائيا وعلاجيا، الدور الوقائي هو تدريبات للزواج أو عمل جلسات للحماية من المشاكل، أما الدور العلاجي فيكون عندما تحدث مشكلة، فيتم تشكيل لجنة من الاختصاصيين سواء اختصاصي نفسي أو اختصاصي اجتماعي ورجل دين واستشاري قانوني، كي يتم الحل قبل الذهاب إلى المحكمة».



أدار الحوار خلال الصالون آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من شيرين فتحي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودينا المقدم المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبد الباقي المحامي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تطرح في الحوار الوطني.