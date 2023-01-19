هادي العنزي



يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مساء اليوم، قادما من إمارة الشارقة، بعد ختام معسكره التدريبي في الإمارات، والذي استمر من 10 حتى 21 يناير الجاري.



ولعب الفحيحيل مباراتين وديتين في معسكره الإماراتي، تعادل في الأولى مع الوصل من دون أهداف، فيما خسر في المباراة الثانية أمام الشارقة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على ستاد نادي الشارقة. وجاء معسكر «الأشاوس» ضمن التحضيرات النهائية للجهاز الفني والإداري قبل استئناف دوري زين للدرجة الممتازة مطلع فبراير المقبل، وخوض منافسات كأس سمو الأمير 25 يناير الجاري مع خيطان في الدور التمهيدي، وقد حرص المدرب فراس الخطيب على تجربة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر التدريبي لضمان توافر بدائل متنوعة في المباريات المقبلة، والاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.