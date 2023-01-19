تأهل ليفربول حامل اللقب إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه ولفرهامبتون 1-0، وذلك في إعادة للمواجهة بينهما بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل 2-2.



وحسب نظام البطولة، تتم إعادة المباراة بين الطرفين لتحديد هوية المتأهل على أن تقام في المرة الثانية على ملعب الفريق الآخر.



وسجل هدف الفوز للريدز الجناح الأيمن الشاب هارفي إليوت (13).



دخل ليفربول إلى اللقاء عقب انتقادات واسعة طالته بعد خسارتين متتاليتين في الدوري الممتاز أمام برايتون وبرنتفورد.



وفي ظل تساؤلات متزايدة حول مستقبل كلوب في أنفيلد، قال المدرب الألماني هذا الأسبوع إنه لن يترك النادي ما لم يضطر إلى ذلك، وألمح إلى تغييرات في فريقه خلال الصيف.



وغاب عن تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب غير لاعب بسبب الإصابة كالهولندي فرجيل فان دايك، والكولومبي لويس دياس، ولم يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية سوى الهولندي كودي خاكبو، والإسباني تياغو الكانتارا، والفرنسي إبراهيما كوناتيه، وشارك صلاح من الدقيقة 66 بعد سلسلة تبديلات أجراها كلوب لتنشيط فريقه الباحث عن استعادة عافيته في الآونة الأخيرة.



كما بلغ وست بروميتش ألبيون الدور الرابع بفوزه على تشيسترفيلد 3-0، وحقق برمنغهام فوزا صعبا على حساب فورست غرين من الدرجة الثالثة 2-1 ليحجز مكانا له في الدور المقبل، وفاز وست بروميتش ألبيون تشيسترفيلد 4-0.



إلى ذلك، تقام مساء اليوم القمة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي تجمع بين مان سيتي وتوتنهام هوتسبير، ويحتل «السيتي» المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال صاحب الـ 47 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الخامس وبحوزته 33 نقطة في جدول ترتيب «البريمييرليغ».



ويأمل كلا الفريقين في حصد النقاط الـ 3 كاملة من هذه المباراة، خاصة أن مان السيتي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور في هذه المواجهة، ويسعون إلى الخروج من الهزيمة التي لحقت بهما أمام مان يونايتد وأرسنال على التوالي.