المماطلة والمشاكل الصحية



أظهرت الدراسات أن ما لا يقل عن نصف طلاب الجامعات يماطلون إلى مستوى يحتمل أن يكون ضارا بتحصيلهم. لكن قد لا تكون هذه هي النتيجة السلبية الوحيدة لتأجيل الأمور إلى وقت لاحق. ووجدت الدراسات صلة بين المماطلة وضعف الصحة. ويرتبط بمستويات أعلى من التوتر وأنماط الحياة غير الصحية والتأخر في رؤية الطبيب بشأن المشاكل الصحية. ومع ذلك، فإن هذه الدراسات - بحكم طبيعة تصميمها - لا يمكنها أن تخبرنا عن اتجاه العلاقة. هل يؤدي التسويف إلى ضعف الصحة الجسدية والعقلية، لأن الناس، على سبيل المثال، يؤجلون بدء نظام تمارين رياضية جديد أو زيارة طبيب بشأن مشكلة صحية، أم العكس؟ هل الصحة الجسدية السيئة، على سبيل المثال، تؤدي بالناس إلى المماطلة لأنهم لا يملكون الطاقة للقيام بهذه المهمة الآن؟



لمحاولة حل هذا اللغز، أجرى الباحثون دراسة طولية - أي دراسة تابعت الأشخاص لفترة من الوقت، وأخذت قياسات في نقاط مختلفة من الدراسة. وقاموا بتوظيف 3525 طالبا من 8 جامعات في ستوكهولم وحولها وطلب منهم إكمال الاستبيانات كل ثلاثة أشهر لمدة عام واحد. وأظهرت النتائج أن المستويات الأعلى من المماطلة ارتبطت بها أعراض أعلى إلى حد ما للاكتئاب والقلق والتوتر بعد تسعة أشهر. وكان الطلاب الذين لديهم مستويات أعلى من المماطلة أكثر عرضة للإبلاغ عن ألم معطل في الكتفين أو الذراعين (أو كليهما)، ونوعية نوم أسوأ، والمزيد من الشعور بالوحدة، والمزيد من الصعوبات المالية.



وظلت هذه الارتباطات حتى عندما أخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الارتباط، مثل العمر والجنس ومستوى تعليم الوالدين والتشخيصات الجسدية والنفسية السابقة. وعلى الرغم من عدم وجود نتيجة صحية محددة مرتبطة بقوة بالمماطلة، إلا أن النتائج تشير إلى أن المماطلة قد تكون ذات أهمية لمجموعة واسعة من النتائج الصحية، بما في ذلك مشاكل الصحة العقلية، والألم المعوق، ونمط الحياة غير الصحي.

المصدر: «ساينس ألرت»