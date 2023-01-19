بعد نحو أربع سنوات من الغياب، تعود أفلام مارفل إلى دور السينما في الصين، وفق ما أعلنت شركة الإنتاج الأميركية الأربعاء، في نبأ سار لمحبي سلسلة الأفلام هذه في الصين. وقد غابت أفلام الأبطال الخارقين من عالم مارفل، التي تحظى بشعبية كبيرة هناك، عن دور السينما الصينية منذ طرح فيلم «Spider-Man: Far from Home» («سبايدر مان: فار فروم هوم») في يوليو 2019.



وأعلنت استديوهات مارفل المملوكة لشركة ديزني الأميركية العملاقة، الثلاثاء عن إطلاق فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» في الصين في 7 فبراير. وستطرح بعد ذلك بعشرة أيام فيلمها الأخير «أنت-مان أند ذي واسب كوانتومانيا»، على ما أوضحت مارفل عبر صفحتها على شبكة ويبو الاجتماعية.