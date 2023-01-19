منصور السلطان



تمكن رجال دوريات اسناد مديرية أمن الاحمدي مساء امس الأول من ضبط مصنع للخمور المحلية يدار من قبل وافد آسيوي في شقة بإحدى العمارات في منطقة الفحيحيل والعثور على 20 برميل خمر.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر امني لـ «الأنباء» فإن رجال دوريات اسناد مديرية أمن الأحمدي وخلال تجولهم مساء اول من امس في منطقة الفحيحيل تم الاشتباه بشخص وبعد ضبطه تبين انه آسيوي الجنسية وبحوزته زجاجات خمر مصنع محليا، وخلال التحقيق معه اعترف بان لديه مصنعا للخمور في شقته في عمارة بمنطقة الفحيحيل، وبعد اصدار اذن قانوني تمت مداهمة الشقة حيث عثر على 20 برميلا من الخمر المصنع محليا وادوات خاصة لتصنيع الخمور.



وخلال التحقيق الأولي مع الآسيوي اعترف بأنه يقوم بصناعة ما يقارب 300 قنينة خمر يوميا وبيعها على زبائنه بمبلغ 6 دنانير مع خدمة التوصيل في نطاق محافظة الأحمدي.



وعليه تمت إحالته وكمية الخمور والمعدات المضبوطة إلى الجهات المختصة.