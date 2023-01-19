



قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان إنه أحال الدراسة بشأن «البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات» المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي تمهيدا لإقرارها.



وأضاف الوزير الشيتان في تصريح لـ«كونا» أن الدراسة بشأن «البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات» جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 (2022-2026) تحت عنوان «القوى العاملة». وذكر أن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الاستراتيجي وفقا للدراسة تشمل ثلاث مراحل وسيتم البدء بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية للدراسة.