

ليلى الشافعي



أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد ان القُصّر بأيد أمينة، لافتا الى سعيه لتوفير كل سبل الراحة لهم. جاء ذلك في اللقاء التنويري للمشاركين في رحلة العمرة لعام 2023 للقصر المشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القصر أمس.



وقال الماجد في كلمة موجهة للقصر: أبارك لكم الانتهاء من الدراسة وأتمنى أن تكونوا من المتفوقين كما كنت أسمع ان من بينكم عددا متفوقا. ووجه رسالة إلى أولياء الأمور قائلا: «إن شاء الله سأقوم بتقويم الرحلة بنفسي بإيجابياتها وسلبياتها وتعطوني جوانب القصور، وأتمنى أن تكون الأنشطة المقبلة فيها إنجاز أكثر يكون التقويم فيها رقابة على عمل الهيئة والذي يكون عن طريقي مباشرة.



من جهته، قال مدير عام الهيئة م.حمد البرجس ان حرص الوزير على رعاية وحضور اللقاء التنويري يؤكد اهتمام قيادات الهيئة بالأنشطة الدينية والاجتماعية الموجهة للقصر والمشمولين بالرعاية، وذلك للارتقاء بالمستوى الديني والتربوي ومساعدتهم على أداء الطاعات التي يتقربون بها إلى الله تعالى. وأوضح البرجس ان عدد المشاركين في الرحلة 39 قاصرا وقاصرة وبمرافقة 6 إداريين، وأن الرحلة تتضمن زيارة مناسك الحج الى جانب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والتعرف على معالم المسجد النبوي ومن بينها جبل أُحد ومتحف القرآن الكريم، لافتا الى ان الرحلة نظمت بالتعاون مع شركة خدمات السياحة والسفر لتوفير حجوزات الفنادق والطيران وتقديم الوجبات وترتيب الانتقالات. وأشار البرجس الى ان الفريق الإداري المرافق يمثل مراقبة الأثلاث الخيرية وإدارة الرعاية الاجتماعية، وإدارة العلاقات العامة، وسيقوم بتوزيع مصاحف وكتيبات وأدعية وأذكار، وإلقاء دروس لشرح مناسك العمرة، إضافة الى توزيع حقائب تشتمل على جميع المستلزمات وهدايا نقدية ستوزع على القُصّر.