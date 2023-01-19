

تنفيذاً لاتفاقية الزمالة بين كلية إدارة الأعمال «Bayes Business School» في جامعة لندن سيتي «City، University of London» وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، قام فريق من جامعة لندن مكون من البروفيسور ريتشارد باين نائب عميد الكلية والبروفيسور ستيفن توماس بزيارة الكويت في الفترة من 14 إلى 15 الجاري، وكانت المؤسستان قد وقعتا اتفاقية الزمالة في 2018 وتم بناء عليه تقديم طلب لمجلس الجامعات الخاصة للموافقة على إنشاء كلية إدارة الأعمال لتتكامل مع كلية الهندسة الحالية في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.



وقام الوفد بمناقشة فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا المكون من البروفيسور خالد البقاعين رئيس الكلية والبروفيسور رودريغو ماغاليس عميد إدارة الأعمال وأعضاء هيئة التدريس وتقديم الكثير من المقترحات للتعاون بما في ذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس وتقديم برامج الماجستير والدكتوراه المشتركة وبرامج التدريب المميز للشركات والمؤسسات.



وتضمنت الزيارة برنامجا مكثفا تضمن مراجعة مكثفة للخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس والماجستير والتي سيتم طرحها في إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية الرقمية وبرامج الريادة والأعمال الرقمية.



كما قام الوفد بالاطلاع على مباني الكلية وخصوصا المختبرات التدريسية والبحثية المتميزة. وأبدى الوفد إعجابه بما وصلت إليه الكلية خلال فترة قصيرة وخاصة المكانة المميزة بإنتاجية البحث العلمي، حيث أصبحت من الأفضل في دول الشرق الأوسط في نسبة الأبحاث المنشورة للأستاذ الواحد في أفضل المجلات العلمية.



وأعرب البروفيسور خالد البقاعين عن اعتزازه بالزمالة مع إحدى أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم والتي هي جزء من جامعة لندن العريقة، مؤكدا أن البرامج التي سوف تطرحها كلية إدارة الأعمال المقترحة في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا سوف تشكل نقلة نوعية في تدريس التكنولوجيا المالية المدمجة مع التقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي وعلوم المعلومات.



ونتمنى أن تتم الموافقة النهائية على الطلب المقدم لمجلس الجامعات الخاصة بأسرع وقت خاصة أن الطلب قد حصل على موافقة اللجان المختصة في المجلس وكذلك موافقة ديوان الخدمة المدنية الذي أكد أن البرامج المقترحة مواكبة لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية للكويت، وانها تساهم في تحقيق خطط الكويت المستقبلية ليكون مركزا عالميا للإدارة المالية.



وتعد كلية إدارة الأعمال والتي كانت تدعى سابقا بـ «Cass Business School» والتابعة لجامعة لندن سيتي من أعرق كليات الإدارة في بريطانيا وأوروبا وتحتل مركزا مرموقا في تصنيف إدارة الأعمال في العالم وتمتاز البرامج المطروحة فيها بنوعية أكاديمية عالية مبنية على البحث العلمي وكذلك الخبرة العملية التي تعد خريجين جاهزين لسوق العمل.