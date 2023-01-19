

عبدالعزيز الفضلي



في إطار التنسيق والتعاون بين جمعية المعلمين ووزارة التربية، عقد اجتماع تنسيقي بين الجمعية والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي بحضور رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، ومدير إدارة التطوير والتنمية فيصل الجطيلي، ومديرة إدارة التدريب والتطوير هبة السعد، وذلك لمناقشة أهم سبل التعاون المشترك بين الجمعية والوزارة في مجال التنمية المهنية للمعلم.



وقال الهولي انه تم خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين «التربية» و«المعلمين» لتعزيز وتمكين المعلم من المهارات الأساسية للقرن الـ 21 تحقيقا لركيزة رأسمال بشري والخاصة بخطة 2035، وذلك من خلال طرح برامج نوعية ترتكز على المقومات الشخصية والمعرفية والتكنولوجية، وذلك للارتقاء بمستوى المعلمين وتقليل الفجوة بين التعليم الأكاديمي والواقع الميداني.



وأكد أن الجمعية تحرص دائما على تعزيز سبل التعاون المشترك مع وزارة التربية في كل ما يساهم في اكتساب المهارات والخبرات التربوية المختلفة بممارسة مهنة التعليم.



وتوجه الهولي بالشكر الجزيل الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني لفتح باب التعاون المشترك في المجالات المهنية والتربوية والتعليمية مع جمعية المعلمين في إطار دعم إصلاح العملية التعليمية، والشكر موصول للوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي ومدير إدارة التطوير والتنمية فيصل الجطيلي على استقبالهم وحرصهم على طرح الأفكار المهنية لتأصيل الشراكة بين الجمعية والوزارة.