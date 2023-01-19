

وجه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بشأن الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بشأن الخطة الاستراتيجية لتطوير الرياضة الكويتية.



وجاء في سؤاله إلى وزير شؤون الإسكان: أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 ـ عدد الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



2 ـ ما آلية حساب عدد الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وطريقة حسابها على أي مساحة؟



3 ـ هل تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحديا بسبب عدم تحرير الأراضي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالتفاصيل.



وجاء في سؤاله إلى وزير شؤون الشباب:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 ـ ما الخطة الاستراتيجية لتطوير الرياضة الكويتية؟ أطلب تزويدي بالتفاصيل إن وجدت الخطة.



2 ـ ما مشروع البطل الأولمبي؟ نطلب تزويدنا بالتفاصيل، إن وجد المشروع.



3 ـ هل صرفت مكافآت للاعبين في البطولات الدولية منذ عام 2015 إلى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل توجد مكافآت لم تصرف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالأسباب.



4 ـ هل سيعاد النظر في لائحة الاحتراف لدراسة أوجه القصور بالنسبة للألعاب الفردية؟



5 ـ هل ألغي قرار 153 لسنة 2007 أو مازال مفعلا، وما تأثير الإلغاء على الرياضيين؟



6 ـ هل ألغي قرار 713 لسنة 2014 أم مازال مفعلا، وما تأثير الإلغاء على الرياضيين؟