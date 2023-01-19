

وجه النائب مهند الساير 3 أسئلة إلى وزيري الصحة د.أحمد العوضي والدفاع، جاءت على مـــا يلي:



سؤالان إلى وزير الصحة



السؤال الأول



باشرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اختصاص تسجيل الأغذية الخاصة بعد نقل تبعية مراقبة الأغذية الخاصة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية في 1/6/2021، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل أعدت دراسة في شأن نقل تبعية المراقبة من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتوفير جميع متطلبات ممارسة الاختصاص قبل النقل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



2 ـ التقرير النهــــائي وتوصيات ونتيجة اجتماع لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2022 المعدل بالقرار 235 والتي على أثرها أوقف مدير الإدارة عن العمل بموجب القرار الوزاري رقم 174 لسنة 2022.



3 ـ هل تلتزم الهيئة بالمادة 9 والمادة 11 من لائحة الأغذية المستوردة المرفقة في القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017، والمادة 15 بلائحة التغذية المرفقة في القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن تسجيل واعتماد بطاقة الأغذية الخاصة وحصول الشركات المستــــوردة للمنتجات الغذائية الخاصة على الموافقة والتراخيص اللازمة من الهيئة قبل الاستيراد؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى تقديم المبررات وأسباب عدم الالتزام.



4 ـ في حال عدم التزام الهيئة بالمواد المذكورة في البند السابق وعدم تسجيل المنتجات الغذائية الخاصة قبل الاستيراد والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، فهل تمتلك مراقبة الأغذية الخاصة الإمكانات المادية والكوادر البشرية المؤهلة والخبرات والأنظمة الإلكترونية التي تؤهلها لمواكبة التدفق التجاري للأغذية الخاصـــة للبلاد، وما الإجراءات الفنية والرقابيـــة التي تضمن صحة وسلامة الأغذية الواردة للبلاد من دون تسجيل ومن دون الحصول على الموافقة بالاستيـــراد مـــن الهيئــــة؟



السؤال الثاني



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نتيجة وتوصيات التقرير النهائي لاجتماع لجنة تقصي الحقائق المنعقد في 2/8/2021 والمشكل بموجب القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2021 للوقوف على ملابسات الخلاف القائم حول إجراءات العمل الفنية والإدارية والقانونية التي تضمن سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي باعتماد اللوائح الفنية الوطنية وما انتهت إليه اللجنة بثبوت واقعة التزوير في محضر اجتماع اللجنة الفنية للأغذية الثالث.



2 ـ هل حققتم في شبهة تزوير محضر اجتماع اللجنة الفنية للأغذية الثالث المنعقد في 8/4/2020 بعد انتهاء لجنة تقصي الحقائق من أداء مهامها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما انتهى إليه التحقيق والقرار والإجراءات المتخذة حال ثبوت التزوير.



3 ـ في حال ثبوت واقعة التزوير هل أحيل المتورطون بالتزوير إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة الايجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن كتاب الإحالة وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بأسباب الامتناع.



4 ـ ما أسباب صدور التعميم الإداري رقم 30/2020 في إدارة الأغذية المستوردة في 9/1/2020 واعتماد لائحة صلاحية المنتجات الغذائية الوطنية؟



5 ـ هل نشرت لائحة صلاحية الأغذية الوطنية المشار إليها في التعميم الإداري 30/2020 في الجريدة الرسمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بالسند القانوني للامتناع عن النشر.



6 ـ ما أسباب سحب قرار اعتماد اللائحة واعتبار القرار السابق كأن لم يكن بموجب التعميم الإداري رقم 47/2020 الصادر من إدارة الأغذية المستوردة في 27/7/2020.



7 ـ هل ترتب على ما سبق من إجراءات دخول البلاد منتجات غذائية لحوم وغيرها من المنتجات غير مطابقة للوائح والمواصفات الفنية المعتمدة في دولة الكويت للفترة من 9/4/2020 حتى 1/1/2021 يرجى تزويدي بقائمة بالشركات المستوردة للمنتجات غير المطابقة للوائح الفنية المعتمدة بناء على التعاميم الإدارية الصادرة من إدارة الأغذية المستوردة والمذكورة أعلاه.



8 ـ عطفا على البند السابق، وفي حال ثبوت التزوير وعدم صحة إجراءات اعتماد لائحة الصلاحية الوطنية، ما الإجراءات التصحيحية والاحترازية والرقابية والقرارات التي اتخذتها الهيئة لضمان سلامة المنتجات الغذائية الواردة للبلاد للفترة ذاتها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة إن وجدت.



سؤال إلى وزير الدفاع



نمى إلى علمي سقوط طائرة نوع «كاراكال» الفرنسية بعد إقلاعها من قاعدة علي السالم الجوية للمشاركة ضمن تمرين لؤلؤة الغرب، 2022 وأنزلت من دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية باستثناء تهشم محرك الطائرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل فتح تحقيق في حادثة سقوط الطائرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما انتهت إليه التحقيقات الأولية.



2 ـ هل وقفتم على أسباب سقوط الطائرة إن كان عطلا فنيا في طائرات الكاراكال الفرنسية أو لأسباب أخرى؟ مع إفادتي بها.



3 ـ هل أعد تقرير فني لطائرات نوع كاراكال الفرنسية سواء من قبل الوزارة أم جهات أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن التقرير والقرارات والإجراءات المتخذة مــــن الوزارة بنـــاء على مــــــا ورد في التقريـــر.



4 ـ هل فحصت الطائرات فنيا للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للإقلاع حفاظا على سلامة وأمن أرواح الطيارين؟



5 ـ عدد الطائرات من نوع كاراكال الفرنسية المشاركة في تمرين لؤلؤة الغرب 2022.



6 ـ عطفا على البند السابق، هل تعرضت طائرة واحدة للسقوط أم أكثر؟



7 ـ هل أحيلت جميع الطائرات من نوع كاراكال الفرنسية للفحص بعد حادثة سقوط الطائرة؟