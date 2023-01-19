المجموعة ساهمت في التخفيف من البصمة الكربونية وإعادة تدوير النفايات والحفاظ على جودة الهواء الداخلية المثالية



كجزء من مهمتنا لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 وتماشيا مع خطة التنمية الوطنية للكويت 2035، منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مركز تسليم سيارات تويوتا الجديد التابع لمجموعة الساير ـ العارضية في الكويت تصنيف بلاتيني لشهادة «جي ساس» للعمليات بما يتماشى مع الهدف المتمثل في خلق بيئة نحو مستقبل مستدام، والذي يتزامن أيضا مع رؤية الكويت الجديدة 2035 وقام بتسليم الجائزة د. يوسف الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) إلى فيصل بدر الساير رئيس مجلس إدارة مجموعة الساير بحضور كل من بينغت شولتز مدير العمليات، وم.ابراهيم الفوزان مدير أعمال أول خدمة تويوتا، وم. نهاد الحاج علي مدير مجموعة التميز المؤسسي.



وتم منح مركز تسليم السيارات شهادة عمليات «جي ساس» تقديرا لتنفيذ التدابير المستدامة، نذكر منها:



٭ يضم سطح المبنى أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في القطاع الخاص، يخدم مركز تجهيز وتسليم السيارات بسعة 1 ميغاوات، ويولد النظام نحو 1.5 غيغاوات ساعة سنويا والتي تغطي ما يعادل 25% من استهلاك المبنى وتقليل البصمة الكربونية بمقدار 950 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



٭ تقنية غسيل السيارات الأوتوماتيكية والتي تتضمن نظام التناضح العكسي لإعادة تدوير المياه مما يقلل من التأثير البيئي. باستخدام هذه التقنية، يتم إعادة تدوير ما يصل إلى 80% من المياه المستخدمة وإعادة استخدامها.



٭ نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عالي الكفاءة.



٭ واجهات زجاجية كبيرة عالية الأداء لضوء النهار الطبيعي.



٭ بيئة داخلية صحية لجميع العاملين والزائرين.



٭ عزل حراري فعال للجدران الخارجية والأسقف العلوية من أجل نظام تكييف هواء فعال.



٭ أحدث تجهيزات إضاءة موفرة للطاقة.



٭ خلاطات المياه الكهروضوئية.



بالإضافة إلى ما سبق، يقوم مركز الساير بفرز النفايات من المصدر وتسهيل إعادة تدوير الورق وزيت المحرك وتحويل كمية كبيرة من النفايات من مكبات النفايات. وبهذه المناسبة، قال محمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس لجنة الاستدامة في مجموعة الساير: إننا في مجموعة الساير ندرك أن إحدى أهم الركائز في التغير المناخي هي تحقيق التوازن بين الموارد الطبيعية والاستهلاك البشري الذي يحترم الطبيعة ويغذي أسلوب حياتنا الحديث، بالنسبة لمستقبل كوكبنا والبشر الذين يسكنونه، من الضروري الموازنة بين الاحتياجات المتضاربة لحماية البيئة والتنمية البشرية حتى يتمكن كل من الطبيعة والمجتمع من الازدهار.



وقد حصلت مجموعة الساير على شهادة «جي ساس» التصنيف البلاتيني لثلاثة من منشآتها، وهم: مبنى الإدارة الرئيسي رقم 1 بالمنطقة الحرة، ومعرض مبيعات الساير بمنطقة أسواق القرين ومركز الساير لخدمة ما بعد البيع، الفحيحيل، بالإضافة إلى مركز تجهيز وتسليم السيارات بالعارضية وهو أكبر مركز تجهيز بالكويت ليكون بذلك الإنجاز الرابع، وما زلنا نعمل على المزيد من المباني في المرحلة القادمة لتعزيز الاستدامة في جميع مشاريعنا.



«جي ساس».. أول نظام لتقييم المباني الخضراء في المنطقة



تعد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، أول نظام للمباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعتمد على معايير الأداء الموضوعي في تقييمه لمشاريع المباني الخضراء والبنية التحتية، ويهدف إلى تحسين تصميم وإنشاء وتشغيل المباني، مع معالجة تحديات الاستدامة الخاصة بالبيئة العمرانية في المنطقة.

وتعتبر «جي ساس للتشغيل» واحدة من ثلاث شهادات في إطار المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، وتم تصميم الشهادة خصيصا لمرحلة ما بعد تشغيل المشروع، للتعرف على مدى كفاءته من حيث الممارسات التشغيلية المستدامة، وعلى خلاف «جي ساس للتصميم والإنشاء» و«جي ساس لإدارة التشييد»، فإن «جي ساس للتشغيل» تتعامل مع البصمة الكربونية للمشاريع لمرحلة ما بعد البناء، حيث يتم الاعتراف بإنجازات المشاريع من خلال خمس تصنيفات للشهادات، وهي البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية، والماسية التي تعتبر أعلى تصنيف، مما يعني أن مشاريع الساير قد حققت ثاني أعلى تصنيف.

وتأتي الشهادة الأخيرة التي حصلت عليها مجموعة الساير القابضة بعد سلسلة من المبادرات التي اتخذتها الكويت للارتقاء ببيئتها العمرانية نحو مستقبل مستدام، وهو هدف يتوافق مع رؤية الكويت الجديدة 2035.