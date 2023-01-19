ضمن جهودها المتواصلة لاستقطاب أفضل الكفاءات من الكوادر الوطنية الشابة، اختتمت شركة الاستثمارات الوطنية مشاركتها الفعالة في معرض وظيفتي، أضخم معرض توظيفي، والذي أقيم في قاعة الأرينا - مجمع 360 مول على مدار 3 أيام، من 5 حتى 7 الجاري من قبل شركة كويت زون للموارد البشرية، بمشاركة أكثر من 80 جهة.



وجاءت مشاركة الشركة بالمعرض بهدف تسليط الضوء على مختلف الفرص الوظيفية، التي تمنحها للمرشحين المحتملين لديها، لاستغلال مهاراتهم وتوظيفها لديها بالشكل السليم، بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه المعارض تمثل فرصة جيدة لاستقطاب الطلبة للتواصل مع العديد من مختلف الجهات الخاصة والحكومية، وتتيح لهم التعرف على طبيعة العمل في هذه الجهات، مما يدفعهم إلى التسارع في تقديم بياناتهم العلمية والعملية للحصول على العمل المطلوب. وقد شهد جناح «الاستثمارات الوطنية» في المعرض إقبالا لافتا من المهتمين والباحثين عن فرص العمل من خريجي الجامعات وغيرهم من الشباب الكويتي الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية، حيث شارك موظفو قطاعات شركة الاستثمارات الوطنية المختلفة بالرد على جميع الاستفسارات وتعريف الشباب بالدور الذي تقوم به الشركة في قطاع الاستثمار باعتبارها واحدة من كبرى الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة، وقاموا بتقديم شرح تفصيلي حول فرص التطور التي توفرها الشركة للعاملين فيها، حيث قام المشاركون بتعبئة نماذج التوظيف الخاصة بالوظائف الشاغرة والمتاحة.



وبهذه المناسبة، قال عبدالمحسن الخترش - نائب رئيس أول - قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية: «تؤمن الشركة بأهمية المشاركة في هذه المعارض تأكيدا على دورها كإحدى المؤسسات الرائدة التي تحمل على عاتقها مسؤولية استقطاب وتنمية مهارات الشباب الكويتي، وذلك من منطلق التواصل المباشر مع الخريجين ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب واختيار مسارهم الوظيفي ومستقبلهم العملي». وأشار إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية تهدف دائما إلى استقطاب الكوادر والمواهب الشابة والاحتفاظ بها، وذلك لحرص الشركة على تعزيز بيئة عمل مبتكرة ومبدعة تعزز إمكانات موظفيها ولعب دور رائد في بناء منظومة مستدامة للمستقبل.



وأوضح الخترش ان إدارة الموارد البشرية في شركة الاستثمارات الوطنية لا تدخر جهدا في سبيل دعم مبادرات تمكين الشباب والتعليم التي تؤثر إيجابيا على المجتمع، مبينا أن هذه المبادرات تتماشى مع استراتيجية الشركة بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع والشباب الكويتي وتقديم المشورة والتوجيهات المهنية القيمة بما يسهم في إلهام الأجيال القادمة. وأكد على التزام شركة الاستثمارات الوطنية بخلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي الطموح من مختلف التخصصات للعمل في الشركة، وخوض المنافسة والتعلم من التجارب الميدانية، وتفعيل دور الشركة في تعريف الطلبة بالفرص المتاحة والتخصصات الأكثر طلبا في الشركة وقطاع الاستثمار بشكل عام.



وذكر الخترش ان شركة الاستثمارات الوطنية تلعب دورا فعالا وحيويا للغاية في مختلف القطاعات في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية، وهي تتميز بقاعدة كبيرة ومتنوعة لمساهمين من نخبة المؤسسات الكويتية وأصحاب الملاءة المالية، وتحرص الشركة دائما على تحقيق معدلات متقدمة في نسب التكويت في العمل.