وقعت Ooredoo business الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، مذكرة تفاهم مع Avaya الشركة العالمية المتخصصة في مجال تطبيقات وخدمات الاتصالات.



مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ستمكن الشركتين من تطوير رحلة التحول الرقمي للشركات من مختلف القطاعات من خلال توفير خدمات مصممة خصوصا لعملاء الشركات لدى Ooredoo، حيث سيتمكن أصحاب هذه المؤسسات من تطوير تجارب العملاء والموظفين في مركز الاتصال القائم على الحلول السحابية وحلول الاتصالات الموحدة مثل مساحات عمل الوكيل وأدوات المسؤولين وتقييم قنوات التواصل الاجتماعي في Ooredoo المبنية على تقنية Avaya.



وتستخدم هذه الخدمات تقنيات حديثة تعمل على زيادة الإنتاجية لعملاء Ooredoo، وتشكل جزءا رئيسيا من رؤية Ooredoo لتقديم حلول شاملة للشبكات والمعلومات والاتصالات لعملائها.



وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في Ooredoo عيسى الموسى ونائب الرئيس لقطاع قنوات المبيعات في Avaya فادي مبارك.



وبهذه المناسبة، قال عيسى الموسى: سنستمر في تقديم أفضل الخدمات والتقنيات لعملائنا والتي تعمل على زيادة مستوى الكفاءة والإنتاجية، وخدمات الاتصالات التي نقدمها لعملائنا عبر شركة Avaya ستسهم في توفير تجربة مستخدم أفضل لعملاء وموظفي Ooredoo، ونتطلع إلى تمكين عملائنا من استخدامها من أجل تعزيز تجربتهم معنا.



من جانبه، صرح فادي مبارك قائلا: تعتبر هذه الشراكة الإستراتيجية مع Ooredoo أولى خطوات التعاون بين الطرفين، والتي ستمكننا من تطوير وتصميم حلول تساهم في تغيير قواعد اللعبة لبعض المنظمات في المنطقة، وكون تجربة العملاء والموظفين تحظى بأولوية قصوى في Ooredoo، فإننا نتطلع إلى مساعدتهم على الابتكار حتى يتمكنوا من تقديم أفضل التجارب للمستخدمين عبر مختلف القنوات الخاصة بهم.