أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم أمس في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: حمود جربوع الأسود، هاشم سيد محمد شريف زارعي، مصطفى أونيالوكال، عبدالله عباس يعقوب كلمد، مي ناصر حمد الجلاهمة، فاطمة محمد جاسم الأستاذ، دانة عبدالله أحمد عبدالله، سليمان خالد عبدالله السبت، إيمان شهاب أحمد القادري، جابر تركى عبدالله العازمي. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.

وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب وتزيد حتى 30000 فرصة في السحب، بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.