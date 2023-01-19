أعلنت هيئة أسواق المال عن إطلاق صفحة عبر موقعها الإلكتروني مخصصة لنشر التقارير والبيانات الإحصائية الدورية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تشتمل على التقارير الإحصائية المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، وأنظمة الاستثمار الجماعي، والشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية فيما عدا البنوك، حيث ستتيح هذه الصفحة للمستخدمين اختيار نوع البيانات المراد الاطلاع عليها، والفترة المالية الخاصة بها، ومن ثم إصدار التقرير المطلوب للاطلاع والتحميل.



ويأتي ذلك انطلاقا من أهداف الهيئة المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.



ويأتي إطلاق هذه الصفحة تعزيزا لمبدأ الشفافية واستكمالا للدور التوعوي والرقابي الذي تمارسه الهيئة في توعية جمهور المتعاملين بنشاط الأوراق المالية، والذي يتضمن إتاحة ونشر التقارير والبيانات الإحصائية المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بشكل دوري، الأمر الذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال بدول العالم.



كما أن إطلاق هذه الصفحة يأتي بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي حول تولي هيئة أسواق المال مسؤولية نشر البيانات الإحصائية الدورية لشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة الهيئة ابتداء من بداية عام 2023، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.



هذا، ويمكن لكل المستخدمين الوصول إلى تلك المعلومات من خلال الضغط على أيقونة «التقارير» ضمن الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الإلكتروني.