قدم البنك التجاري الكويتي مساهمة مالية لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة العامة للصناعة، وتأتي الرعاية البلاتينية من «التجاري» لهذه الأنشطة الاجتماعية من منطلق حرصه الدائم على دعم وتشجيع الفعاليات التي تقوم على تنظيمها هيئات ومؤسسات المجتمع المدني الكويتي، وإيمانا منه بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لعملائه، بل يشمل التزامه تجاه المجتمع بدعم ورعاية الأنشطة المتنوعة التي تقوم على تنظيمها مؤسسات الدولة.



وقد قام البنك التجاري الكويتي ممثلا برئيس إدارة الفروع فاطمة حسين، وفريق من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، بتسليم شيك المساهمة إلى نائب المدير العام لقطاع الشؤون الادارية والمالية بالتكليف في الهيئة العامة للصناعة د.سند العجمي.



من جانبه، أعرب د.سند العجمي عن شكره وتقديره لإدارة البنك على دعمها المتواصل لأنشطة الهيئة، مشيدا بالدور المميز للبنك التجاري، مبينا أن هذا الأمر ليس بغريب على البنك الذي يحرص على تأكيد مفهوم المسؤولية الاجتماعية باعتباره من المؤسسات المصرفية الرائدة، إذ يتجلى هذا الدور واضحا من خلال اهتمامه بالمشاركة الفاعلة في الفعاليات المجتمعية التي تخدم قطاعات واسعة من المجتمع الكويتي. من جانبها، أشارت فاطمة حسين إلى أن «التجاري» يحتفظ بعلاقات قوية وطيبة مع الكثير من الهيئات والمؤسسات الكويتية، ويسعى دائما إلى تقديم الدعم لتعزيز كل السبل الكفيلة بتقوية أواصر التعاون البناء، مع تلك الهيئات والمؤسسات الصناعية التي تعمل من أجل تنمية الصناعة المحلية، في إطار مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للكويت.