ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، واستعدادا لموسم الصيف لعام 2023، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى جمهورية اليونان بواقع رحلتين في الأسبوع، رحلة إلى «أثينا» ورحلة إلى «ميكانوس» وذلك اعتبارا من 14 يونيو 2023، كما يمكن لعملائنا الكرام تنفيذ حجوزاتهم إلى اليونان بدءا من 18 يناير 2023.



وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر «الكويتية» أن تعلن عن إطلاق رحلاتها التجارية المجدولة إلى جمهورية اليونان وتحديدا إلى وجهتي «أثينا» و«ميكانوس»، استعدادا لموسم صيف عام 2023 حيث إن هاتين الوجهتين من الوجهات المهمة للغاية في خيارات عملائنا الكرام.



من جانبه، قال السفير اليوناني في الكويت كونستانتينوس بيبيريجوس: إن إطلاق وجهتي «أثينا» و«ميكانوس» تعد جزءا مهما ضمن التعاون المشترك بين الكويت وجمهورية اليونان، كما تسهم بشكل كبير في توطيد أواصر الصلة والعلاقات بين البلدين الأمر الذي يعزز فتح آفاق في عدة مجالات أخرى.