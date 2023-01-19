القاهرة - ناهد إمام



قال م.أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، إنه تم إجراء القرعة العلنية لـ 28 وحدة سكنية بديلة بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، لسكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحا بها رقم العمارة ورقم الوحدة والمنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.



وأضاف رئيس جهاز الوراق الجديدة أن هذه القرعة هي القرعة الخامسة والعشرون لمحور الوحدات البديلة لأهالي الوراق، وتم التعامل حتى الآن على ملفات 334 أسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات البديلة، لافتا إلى انه سيتم بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان.



وقال: تم بدء إجراء القرعة العلنية على الوحدات الأولى بمدينة حدائق أكتوبر، تلا ذلك الاقتراع على الوحدات السكنية البديلة بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث أقدم المستفيدون بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها تفاصيل تشمل أرقام الوحدات والعمارات، مضيفا أن الوحدات البديلة بمساحة 90 مترا مربعا نموذج 3 غرف وصالة.



ولفت رئيس الجهاز إلى أنه عقب إجراء القرعة ينتقل أهالي جزيرة الوراق يرافقهم مسؤولو جهاز مدن الوراق الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، لمعاينة أماكن العمارات والوحدات المبينة بخطابات التخصيص، ويتم التأكيد على تلافي أي ملاحظات بالوحدات أثناء عملية التسليم.