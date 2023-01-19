فاز المنتخب الوطني للرماية بالميدالية الفضية في منافسات «سكيت» للرجال في بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها مدينة سلا في الرباط.



وخاض المنتخب المكون من الرماة منصور الرشيدي ومحمد نايف الديحاني وعبدالعزيز السعد منافسة قوية ضد منتخبات الولايات المتحدة واليونان وأذربيجان من أجل الظفر بالمركزين الأول والثاني في منافسات «سكيت». وتمكن المنتخب من تحقيق الغلبة في الجولة الأولى ما أهله للمراكز المتقدمة ودخول المنافسة النهائية مع المنتخب الأميركي، حيث قدم عرضا مشرفا لينال في النهاية المركز الثاني. وتقدم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي بالشكر لأعضاء الوفد المشارك في المنافسات وهنأ الأبطال الثلاثة على «إنجازهم المتميز».



واعتبر الفوز بالميدالية الفضية بمثابة «مؤشر واعد بإمكانية تأهل المنتخب لأولمبياد باريس 2024»، مؤكدا الثقة في مستوى رماة الكويت. من جانبه، أعرب إداري الوفد مشفي المطيري عن الاعتزاز بهذا الفوز الذي حققه المنتخب، معربا عن الأمل في تحقيق ميدالية أخرى خلال منافسات «تراب» للرجال وللنساء والمقررة اليوم.