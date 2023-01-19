twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الفلاح وآل ثاني الخميس 2023/1/19 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1345 A+ A- استمع المعرس محمد وليد الفلاحمرزوق الغانم ومحمد النصف يهنئان المعرس محمد الفلاح ووالده وليد الفلاح وشقيقه خالد الفلاحمرزوق خالد المرزوق يهنئ المعرس ووالدهالشيخ فهد بن ناصر آل ثاني ووليد الفلاح والشيخ جبر بن عبدالرحمن آل ثاني والمعرس محمد الفلاح والشيخ راشد بن عبدالرحمن آل ثاني(هاني الشمري)القائم بالأعمال الأميركي جيمس هولتسنايدر مع وليد الفلاح والمعرس محمد الفلاح والشيخ محمد آل ثاني والشيخ راشد آل ثانيأحمد النصار وأحمد الفلاح وحمد الفلاح يهنئونحمد المرزوق مباركاالمعرس محمد وليد الفلاح مع خاله مهند محمد الخرافيعصام الصقر يهنئ وليد الفلاح والمعرس محمد الفلاح والشيخ راشد بن عبدالرحمن آل ثانيفهد الغانم متوسطا وليد الفلاح والمعرس محمد الفلاحعلي مرزوق الغانم ومحمد نزار النصف وخالد الغانم وأنور الخرافي وطلال الخرافي وخالد الفلاح يباركونبدر ناصر الخرافي مهنئاحمد الفلاح ولؤي الخرافي وعبدالله السمحان يباركونناصر الفوزان ونجله محمد يهنئانثامر الدخيل مهنئامبارك مرزوق الغانم ومرزوق الخرافي وناصر مرزوق الخرافي والشيخ جبر بن عبدالرحمن آل ثاني يباركونفراس أبوشعر ووليد الفلاح وفهد أبوشعر والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والشيخ راشد بن عبدالرحمن آل ثانينزار محمد النصف وناصر الفوزان يباركانالمعرس محمد وليد الفلاح متوسطا عددا من الأصدقاءمهلهل الرشيد البدر وولداه عبدالرحمن وفهد وحمد الفارس ويوسف الوزان يهنئون احتفل وليد خالد الفلاح بزفاف نجله محمد على كريمة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.