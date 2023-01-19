

احتفل وليد خالد الفلاح بزفاف نجله محمد على كريمة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.