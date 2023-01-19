twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الياسين الخميس 2023/1/19 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1729 A+ A- استمع المعرس ناصر وليد الياسينمرزوق الغانم يقدم التهانيمهلهل المضف مباركاالشيخ فهد طلال فهد الأحمد يهنئ المعرس ووالده وعمه حمد الياسين(قاسم باشا)تهنئة للمعرس ناصر الياسين ووالده وليد الياسين وعمه اللواء م.أحمد الياسينوليد الياسين وياسين الياسين وناصر الياسين ونجيب بستكيناصر بستكي ومحمد طيب بستكي ووالد المعرس وليد الياسين والمعرس ناصر الياسين ووالد العروس نجيب بستكي وعم المعرس اللواء م.أحمد الياسينعم المعرس إبراهيم الياسين مباركام.سلمان بدر الدبوس يهنئ المعرس ووالده ووالد العروسخليل الياسين وحمود البيشي وخليل البدر يباركونأخوال المعرس خالد الدريويش يهنئ المعرس ناصر الياسينالمعرس متوسطا والده ووالد العروس وشقيقيها حمد بستكي وعبدالعزيز بستكي وبدر الفارسيالمعرس ناصر وليد الياسين مع عدد من الأهل والأصدقاء في لقطة للذكرىجاسم يعقوب وعما المعرس إبراهيم الياسين وعلي الياسينمباركة من الأصدقاء للمعرس ناصر وليد الياسينمباركة من رواد ديوان السلام للمعرس ناصر الياسين ووالده وليد الياسينفهد الياسين والمعرس ناصر الياسينالمعرس ناصر وليد الياسين مع عدد من الأصدقاء خلال الحفلأخوال المعرس خالد الملا وأنور الملا وعبدالله الملا يباركونالمعرس ناصر وليد الياسين متوسطا الأهل في لقطة تذكارية خلال الحفلالمعرس ناصر الياسين متوسطا والده وليد الياسين ووالد العروس نجيب بستكيأداء العرضة ابتهاجا بالمناسبة السعيدة احتفل وليد خليل الياسين بزفاف نجله ناصر على كريمة نجيب عبدالله بستكي بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.