

احتفل وليد خليل الياسين بزفاف نجله ناصر على كريمة نجيب عبدالله بستكي بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.