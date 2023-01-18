تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة لفئات الرجال والسيدات وفوق 45 وفائز واحد لفئة +55





تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، توِّج بن كلارك "المصنف رقم واحد في رياضة الفوت جولف عالمياً" بلقب "بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف" 2023، حيث استضافتها إمارة الشارقة لأول مرة على مستوى المنطقة، ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع "العربية للطيران" ومجلس الشارقة الرياضي، في نادي الشارقة للجولف والرماية، بعد منافسة قوية بين 130 لاعباً دولياً.



واختتمت البطولة، بحضور رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد جاسم المدفع، ومدير الهيئة الشيخ سالم بن محمد القاسمي، و رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس جولة الفوت جولف الاحترافية ستيف كرين، و مدير عام نادي الشارقة للجولف والرماية زياد الشرابي، حيث تم توزيع الكؤوس والجوائز المالية البالغة 40 ألف دولار أميركي على فئاتها الأربع، بواقع 3 فائزين لفئة الرجال و3 فائزات لفئة السيدات، و3 فائزين لفئة +45 عاماً وفائز واحد ضمن فئة +55 عاماً.



وحاز المركز الثاني في البطولة عن فئة الرجال سامو ماروسينيك، بينما نال المركز الثالث ايفجيني لفتشينكو. وتصدرت فئة النساء دورا كوتشتا في المركز الأول، وجاءت ثانية لوسيا سيرماكوفا، فيما حلَّت كلوديا نيمكوفا في المركز الثالث. وحاز كؤوس فئة +45 عاماً زولتان ماير، الذي حل في المركز الأول، وماريك فيتيك ثانياً، فيما حاز المركز الثالث بيتر زوبان، بينما توِّج كلاس ويررز بكأس البطولة عن فئة +55 عاماً.



عنصر فاعل ومتفاعل



وقال المدفع: نجحت "بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف" والفعاليات المصاحبة لها في تعزيز دور الرياضة كعنصر فاعل في التطوير السياحي، تؤكده المكانة التي تحظى بها الفعاليات الرياضية بين الجماهير من كافة أنحاء العالم، والقاعدة الشعبية العريضة التي يتمتع بها مشاهير مختلف الرياضات، وهذا ما يجعل من استثمار هذا القطاع السياحي الاستراتيجي على قائمة تركيز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بما يعزز مكانة الإمارة، ويدعم جهود التنمية الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وأضاف خالد المدفع: "سعداء بنجاح تنظيم البطولة الأولى على مستوى المنطقة لرياضة الفوت جولف، والتي نفخر بمساهمة شركائنا في "طيران العربية" ومجلس الشارقة الرياضي في نجاحها وخروجها بهذه الصورة المشرِّفة، الذي يعبِّر عن حالة التواصل والتعاون البنّاء الذي تتميز به جهات الإمارة كافة قطاعاتها في سبيل تحقيق استدامة المسيرة التنموية في الإمارة، والعمل ضمن خطط تدعم الترويج للشارقة كوجهة سياحية متكاملة تتنوع فيها التجارب وتتعدد الوجهات التي تثري مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، وإن إمارة الشارقة ترحب بالعالم وبضيوفها على مدار العام.



وكرّم رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة شركاء بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف، بدروع تذكارية تقديراً لجهودهم في نجاح التنظيم والاستضافة، وشملت قائمة الرعاة كلاً من: العربية للطيران، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للجولف والرماية.