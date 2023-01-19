منصورالسلطان

استطاع رجال الإطفاء السيطرة على حريق محطة كهرباء رئيسية تابع لمدينة المطلاع اندلع فجر اليوم .



وكان بلاغاً ورد لعمليات قوة الإطفاء العام فجر اليوم الخميس يفيد باندلاع حريق في محطة تحويل كهربائية رئيسية، وعلى الفور توجهت فرق مراكز إطفاء المطلاع والجهراء وكاظمة الى موقع البلاغ ، وعند الوصول تبين أن الحريق اندلع في محطة تحويل كهربائية رئيسية تابعة لمدينة المطلاع، وعلى الفور تم التعامل مع الحادث من قبل فرق الإطفاء من فصل التيار الكهربائي وعزل الحريق وتم إخماده، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر .