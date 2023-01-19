وجه النائب خالد العتيبي سؤالاً إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله الصباح عن تجاهل الوزارة وتخطيها لعدد من السفراء المنقولين مؤخرا إلى ديوان الوزارة في تعيينات مساعد الوزير الأخيرة على الرغم من خبرتهم وكفاءتهم التي تحتاجها البلاد في إدارات الوزارة المختلفة.

وقال في مقدمة السؤال: أصدر وزير الخارجية منذ أيام قرارا يقضي بتعيين 8 مساعدين له، إضافة إلى نائبة مساعد ووفقا للأخبار المتداولة فقد تم تجاهل وتخطي أصحاب الخبرة في هذه المناصب وأسندت إلى سفراء ووزراء مفوضين حديثي الترقية، الأمر الذي حرم الوزارة والكويت من خبراتهم في هذه الأماكن الحساسة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1. لماذا تجاهلت الوزارة أصحاب الخبرة في التعيينات الأخيرة من المنقولين إلى ديوان الوزارة في مناصب مساعدي الوزير واختارت لهذه المناصب عدد من السفراء والوزراء المفوضين حديثي الترقية؟

2. يرجي تزويدي بآلية التعيين للمناصب القيادية بالوزارة والأسس التي تم على أساسها التعيين في مناصب مساعد الوزير؟

3. يرجى تزويدي بالمناصب القيادية والإشرافية الشاغرة في وزارة الخارجية وخطة الوزارة لتسكين هذه الأماكن؟

4. تواترت معلومات في الفترة الاخيرة داخل الوزارة وخارجها عن حجز إدارات بعينها لعدد من السفراء في الخارج وهم علي رأس عملهم في السفارات الخارجية على الرغم أن الكثير منهم لم يمض علي تعيينه أشهر معدودة؟ فما صحة ذلك وفي حال صحة هذه الأخبار ما هي مبررات هذا الإجراء؟ ولماذا لم يتم تسكين هده المناصب بالسفراء المتواجدين في ديوان عام الوزارة وغيرهم من المستحقين؟

5. فيما يتعلق بالسفراء المنقولين إلى ديوان الوزارة هل تم التعامل معهم وظيفيا وماليًا معاملة المثل لمساعدي الوزير؟

6. ما هي الأسباب التي دعت الوزارة لعدم تصنيف سفراء الكويت في الخارج ضمن (القياديين) وما إجراءات الوزارة لتصحيح هذا الوضع لاسيما وأن قوانين ديوان الخدمة المدنية ولوائحه تؤكد على معادلة درجة السفير لدرجة وكيل وزارة بالداخل، مع تزويدي بالمراسلات التي تمت بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة في هذا الشأن؟

7. لماذا لم تقم الوزارة باحتساب إجازات السفراء بالخارج علي سلم رواتب مساعدي الوزير وما هي الأسباب التي دعت الوزارة لاحتساب بيع إجازات السفراء علي راتب الديوان العام ولم تقم باحتسابه علي آخر راتب في البعثة لاسيما وأن بيع الإجازات تم والسفراء على رأس أعمالهم بالخارج؟ مع تزويدي بالمراسلات التي تمت بين الديوان والوزارة في هذا الشأن ؟

8. يرجي تزويدي بقيمة نهاية الخدمة للسفراء والدبلوماسيين وكذلك المميزات التي تمنح لهم عند التقاعد حسب فترة خدمتهم؟