محمد راتب

أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. مشعل القريفة، أهمية الانفتاح على الدول المجاورة ذات الإنتاج الزراعي والحيواني تحقيقا لاستراتيجية الأمن الغذائي وتحسين السلالات للوصول إلى إنتاج محلي أفضل وقادر على مقاومة الأمراض والتكيف مع البيئة والمناخ.

جاء ذلك خلال استقباله صباح أمس في مكتبه سفير جمهورية جنوب أفريقيا في البلاد د.مانيليسي باولوس جينجي والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، ورفع الحظر عن تصدير الحمام الزاجل من الكويت بعد توفير الهيئة المعلومات المطلوبة عن الإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بها والتي تتوافق مع الاشتراطات الصحية المطلوبة من جمهورية جنوب أفريقيا.

وتناول اللقاء مقترح إبرام اتفاق ثنائي بين البلدين في مجال الزراعة والثروة الحيوانية يشمل أنشطة ذات اهتمام مشترك منها استقبال حيوانات حية ذات إنتاجية عالية من اللحوم والألبان بهدف تحسين السلالات المحلية للوصول إلى إنتاج محلي أفضل، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات للمتخصصين في المجال البيطري بين البلدين.

وقام م. القريفة بدعوة سفير جمهورية جنوب أفريقيا للقيام بجولة في مزارع الأبقار والأغنام في الصليبية والعبدلي وكبد للاطلاع على الإجراءات الصحية المتبعة في هذه المزارع لضمان السيطرة على الامراض الميدانية وتطبيق شروط الأمان الحيوي، ومنها المزرعة البحثية للأبقار في الصليبية والمزرعة البحثية للاغنام في كبد التابعة للهيئة، حيث أبدى السفير استعدادا للقيام بالجولة برفقة المتخصصين في الهيئة.