مريم بندق

نشر ديوان الخدمة المدنية فيديو توضيحيا يستطيع من خلاله الباحثون عن عمل والراغبون في التوظيف الحكومي المسجلين رسميا ممن تنطبق عليهم الشروط معرفة ترتيبهم في انتظار الوظيفة، بمعنى معرفة كم عدد من المسجلين يسبقهم للتعيين مثلا في إحدى الوزارات، وهذا يحتاج إلى خطوة أخرى وهي إعلان الأسماء حتى يعرف كل مسجل كم عدد الذين تم ترشيحهم في الوزارة او الجهة الراغب في الترشح إليها، وتاليا يستطيع معرفة ترتيبه بدقة وشفافية.



وفي هذا أكدت المصادر أن الديوان ملتزم تماما في عملية الترشيح للعمل بالضوابط الرسمية المعمول بها ولا توجد أي استثناءات.

وفيما يلي الفيديو التوضيحي :