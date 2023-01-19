قال النائب شعيب المويزري رئيس اللجنة المالية إن اللجنة المالية اجتمعت اليوم، لوصول ردود غير إيجابية حول تقرير شراء القروض، وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أنه إذا قامت الحكومة في الجلسة القادمة وقدمت التزاما بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال.. سنقوم في يوم الجلسة بسحب تقرير شراء القروض.

وأضاف: "في عدة تصريحات وأيام ذكرنا أنه لا تزال أيادينا مفتوحة للحكومة، إذا التزمت بكل هذه الأمور وسنسحب تقرير شراء القروض".