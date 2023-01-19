محمد الجلاهمة
كشف مصدر امني ان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد يعتمد أكبر ترقيات في تاريخ وزارة الداخلية لـ 3193 ضابطاً في يناير وفبراير ومارس، على ان تكون الترقيات على النحو التالي ووفق الجدول
314 ترقية في يناير:
102 عقيد إلى رتبة عميد
مقدم إلى عقيد
رائد إلى مقدم
5 من رتبة نقيب إلى رائد
205 من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب
332 ترقية في فبراير
ملازم أول إلى نقيب
331 ملازم إلى ملازم أول
2549 ترقية في مارس
318 ملازم أول إلى نقيب
938 ملازم إلى ملازم أول
345 مقدم إلى عقيد
509 رائد إلى مقدم
439 نقيب إلى رائد