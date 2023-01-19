محمد الجلاهمة

كشف مصدر امني ان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد يعتمد أكبر ترقيات في تاريخ وزارة الداخلية لـ 3193 ضابطاً في يناير وفبراير ومارس، على ان تكون الترقيات على النحو التالي ووفق الجدول

314 ترقية في يناير:

102 عقيد إلى رتبة عميد

مقدم إلى عقيد

رائد إلى مقدم

5 من رتبة نقيب إلى رائد

205 من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب

332 ترقية في فبراير

ملازم أول إلى نقيب

331 ملازم إلى ملازم أول

2549 ترقية في مارس

318 ملازم أول إلى نقيب

938 ملازم إلى ملازم أول

345 مقدم إلى عقيد

509 رائد إلى مقدم

439 نقيب إلى رائد