مريم بندق

أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، أن الحكومة سباقة في الإعلان رسميا عن رغبتها في زيادة الرواتب، ورفع سقف الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وتحسين معيشة أصحاب الظروف المعيشية الصعبة من المطلقات والأرامل والمتعثرين في تسديد القروض من خلال أدوات تشريعية.

وكشفت المصادر عن أن الحكومة تعهدت رسميا حيث ورد في برنامج عملها الذي قدمته في 28 نوفمبر الماضي لمجلس الأمة، مشروع قانون البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات علي أساس من التأهيل والكفاءة والخبرة إلى جانب الشهادات الدراسية، ومشروع قانون لتنفيذ استراتيجية دعم المتقاعدين وتطوير مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجوهر المشروع رفع سقف الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة متدرجة للشرائح الأخرى فضلا عن دعم معنوي للمتقاعدين.

وأضافت قائلة: هذا إلى جانب تحسين ودعم أصحاب الظروف المعيشية الصعبة مثل المطلقات والأرامل وغيرهم من المتعثرين، من خلال قرارات ستصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضمان عدالة الأمان الاجتماعي، وقرارات مكلفة بها وزارة المالية لتطوير أنظمة الدعومات، مع استمرار العمل في تسهيل أنظمة صندوقي المتعثرين والأسرة لدعم المتعثرين في تسديد القروض.

وزادت المصادر بقولها إن الحكومة منفتحة ومرحبة باستمرار الحوار في كل القضايا وفق نص المادة 50 من الدستور حتى تحقق السلطتان تطلعات ومتطلبات أبناء الشعب الكويتي الكرام.

ودللت على مصداقية الحكومة، حيث وافقت علي زيادة مخصصات الطلبة الدارسين في الخارج بنسبة 50% مقارنة بنسبة مطروحة بلغت 25% فقط، إلى جانب اعتماد ميزانيات بدل الإجازات، وصرف مكافأة الصفوف الامامية للعسكريين عالية الخطورة، مشددة على أن التوازن مطلوب حتى تتمكن الحكومة من تغطية متطلبات كل فئات الشعب الكويتي وعدم اقتصار المزايا المالية على فئة واحدة هي المقترضين في ظل الانتظام في السداد بنسبة توازي النسبة العالمية.