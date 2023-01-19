حنان عبدالمعبود

ضمن جهود رابطة الأدباء الكويتيين لإثراء الحركة الثقافية في الكويت ودعم المبدعين في المجالات الأدبية المختلفة، تنطلق الإثنين المقبل في مقر الرابطة فعاليات الملتقى السنوي الثقافي الجماهيري الثالث لشركة نون حاء للنشر والإنتاج الفني بعنوان «قلم وسطور».

وأعربت المؤسس والمدير العام لشركة نون حاء للنشر والإنتاج الفني د.نوف الفرحان، عن سعادتها البالغة بتنظيم ملتقى «قلم وسطور» بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين أحد الصروح الثقافية الفريدة والمميزة على المستويين المحلي والخليجي، مشيرة الى أن الملتقى يستهدف في نسخته الثالثة تعزيز مفهوم قدرة القلم على تغيير الواقع، وإثبات قدرة السطور التي تخط على إظهار ثقافة الفرد وتميزه، مؤكدة قدرة الشباب الكويتي على تحقيق المستحيل وتجاوز كل الصعوبات.

وأضافت: «قلم وسطور» ملتقى تطوعي وغير ربحي للأقلام الشابة، وتكريم للأقلام المتميزة، والمواهب التي ساهمت في رفع اسم الكويت عاليا، موضحة تخصيص ريع الملتقى بالكامل لدعم تعليم اللغة العربية، مشيرة إلى أن الملتقى منذ تدشينه في 2020 ركز على دعم القضايا الإنسانية وتشجيع المبدعين والمبدعات في المجالات الفكرية والإنسانية المختلفة، حيث استهدفت نسخته الأولى دعم الكتاب الشباب المبدعين من خلال عمل حفل توقيع كبير لأهم إبداعاتهم الأدبية، فيما خصص ريع النسخة الثانية من الملتقى عام 2021 لدعم مرضى السرطان من الأطفال.