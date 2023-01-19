وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قالت في مقدمته: إن مركز إيواء المعنفات، ما هو إلا ضرورة ملحة في ظل تزايد وتصاعد ممارسات العنف ضد المرأة، وفي ظل عدم وجود تدخل جاد لحل مثل هذه الظاهرة أو الحد منها.

وطالبت تزويدها وإفادتها بالآتي: هل قامت الوزارة وإداراتها المختصة بافتتاح مركز إيواء المعنفات؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآتي:

1-في أي تاريخ تم افتتاح المركز؟ 2-ما السعة الاستيعابية للمركز؟ 3- ما وسائل الحماية التي يوفرها المركز؟ 4-ما الخدمات التي يوفرها المركز؟ وإن كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالآتي: 1- ما سبب عدم افتتاح المركز حتى تاريخه؟ 2-ما موعد افتتاح المركز؟ 3-ما الخطة المعتمدة لافتتاح المركز بأقرب فترة زمنية ممكنة؟ 4-ما البديل عن المركز في الوقت الحالي؟ وهل يفي بالغرض المعد من أجله؟