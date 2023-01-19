وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قال في مقدمته: نظم القانون رقم (8) لسنة 2010 عمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بغرض رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات المنتظمة المتكاملة في العديد من المجالات وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم المدنية والاجتماعية، إلا انه قد شابت ملاحظات بعض أعمال الهيئة.

وطالب إفادته بالآتي: 1) هل تم صرف أي مبالغ من الهيئة لمدارس خاصة غير معتمدة للإعاقة الذهنية ؟ وذلك بالمخالفة للمادة (14 - 3) من القرار رقم 123 لسنة 2019 والذي يقضي بأن المدارس الخاصة تقبل دمج جميع الاعاقات ما عدا الإعاقة الذهنية. يرجى تزويدي بكشف بأسماء هذه المدارس والمبالغ المنصرفة لها.

2) هل تم صرف أي مبالغ من الهيئة على سبيل الدعم التعليمي للطلبة من ذوي الإعاقة النفسية لمدارس في التعليم الخاص غير مرخص لها بفصول الإعاقة النفسية؟ وذلك بالمخالفة للقرار رقم 123 لسنة 2019 والذي يقضي بعدم قبول أي طالب لا تتوافق اعاقته مع نوع الاعاقات المسموح بها للجهة استقبالها حسب تراخيصها، وما نوع الدعم الذي تقدمه الهيئة للطلبة من ذوي الإعاقة النفسية، هل هو تعليمي أم دمج؟