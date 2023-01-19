مبارك التنيب

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزيه عصر اليوم الخميس يفيد باندلاع حريق في عمارة بمنطقة السالمية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مراكز إطفاء البدع والسالمية إلى موقع البلاغ وعند الوصول تبين أن الحريق اندلع في عمارة مكونة من 10 أدوار والحريق في الدور الرابع مع انتشار كثيف للدخان في أرجاء العمارة، هذا، وقد باشر رجال الإطفاء على الفور بإخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق واخماده وقد أسفر الحريق عن إصابة امرأة من الجنسية الآسيوية بحروق متنوعة وتم تسليمها الى فنيي الطوارئ الطبية.