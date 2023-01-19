أكدت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي أن الجامعة حريصة على ترسيخ وتأصيل تواصلها مع هذه الجهات بهدف تنمية وازدهار العملية التعليمية الأكاديمية والبحثية بالكويت، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى تاريخه تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة والأمر متروك لمجلس جامعة الكويت في اجتماع قادم.

وقالت الفضلي ان جامعة الكويت تشكر وتقدر لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني حرصه الدائم على استقرار جامعة الكويت لكونها المنبر الأكاديمي والثقافي العريق في الدولة، الأمر الذي له الأثر الإيجابي على ازدهار العملية التعليمية الجامعية سعيا لحرية التعليم والبحث العلمي.

وأضافت ان جامعة الكويت تثمن التعاون المشترك بينها وجميع الجهات الحكومية وعلى الأخص مجلس الجامعات الحكومية برئاسة الوزير د.حمد العدواني، مبينة أن هذا التنسيق والتعاون المشترك هدفه تحقيق التوازن والانسجام والتكامل بين الجميع للمصلحة العامة للدولة وتحقيق الأهداف والآمال المنشودة لرفعة وازدهار جامعة الكويت، لافتة إلى أن هذا التنسيق والتعاون تم وفق الأطر القانونية التي حددها القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية والذي أعطى للجامعة الاستقلالية العلمية والبحثية والأكاديمية والإدارية والمالية بما يضمن حرية التعليم والبحث العلمي.

ونوهت د.الفضلي إلى أن جامعة الكويت والوزير ومجلس الجامعات الحكومية يعملون بتناغم فيما بينهم بروح الفريق الواحد لتطبيق أحكام القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية نظرا لحداثة العمل بهذا القانون، مبينة أن إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها إبداء الرأي في المسائل التي تستفتيها فيها الدوائر والمصالح الحكومية ومنها جامعة الكويت للتطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 76 لعام 2019 ولائحته التنفيذية.