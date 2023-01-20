احتفى الفلسطينيون بإطلاق سراح أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين بعدما أمضى 40 عاما في معتقلات الاحتلال وهو الثاني الذي يقضي هذه الفترة الأطول على الإطلاق.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أفرجت عن الاسير ماهر يونس الذي ينحدر من قرية «عارة» داخل أراضي الخط الاخضر، وذلك بعد نحو أسبوعين على الإفراج عن ابن عمه كريم الذي أمضى الفترة نفسها في السجن لإدانته بالتهمة ذاتها.



وتوجه ماهر عقب اطلاق سراحه مباشرة إلى قبر والده في مقبرة «عارة» مسقط رأسه، وقال للصحافيين «أتمنى الحرية لجميع أسرانا، كما نلتها أنا، أحيي أبناء شعبي، وأدعوهم للوفاق والوحدة»، مضيفا «كان أملي أن أتحرر بعد أربعين عاما، فأجد الوطن محررا».



أما والدته التي نثرت الورود عليه واستقبلته بالزغاريد وحولها العشرات من سكان البلدة، فقالت «احتضن ابني في البيت الذي ولد وتربى فيه، لأول مرة بعد 40 عاما، حيث عشت طوال هذه السنوات على زيارته وبيننا السلك الشائك والزجاج السميك والهاتف».



واعتقل ماهر يونس في يناير 1983 بعد أن وجهت له تهمة الانتماء لحركة (فتح) المحظورة حينها وحيازة «أسلحة بطريقة غير منظمة» وقتل جندي إسرائيلي.



وخضع يونس لتحقيق قاس وطويل وأصدرت محكمة إسرائيلية حكما بحقه بالإعدام شنقا وبعد شهر عدلت عن قرارها فأصدرت حكما بتخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة والذي حدد لاحقا بأربعين عاما.



وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاسير المحرر بالإفراج عنه وصموده في السجون الإسرائيلية، واصفا إياه بأنه «رمزا من رموز الشعب الفلسطيني وأحرار العالم».



وأكد عباس أن قضية الأسرى هي «قضية الشعب الفلسطيني بأسره وملفهم سيبقى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية، مشددا على بذل كافة الجهود لإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.



وقال بيان صادر عن حركة «فتح» إن ماهر وكريم يونس «شكلا نموذجا وطنيا منذ أن انتسبا إلى الحركة وشاركا في العمل المقاوم للاحتلال الإسرائيلي»، مشددا على أن الأسر ليس قدرا وملف الأسرى أولوية وطنية للحركة والقيادة الفلسطينية.



وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان إن «تنسم ماهر ومن قبله كريم يونس عبق الحرية بعد أن كابدا عذاب السجن وقهر السجان لمدة 40 عاما، معربا عن أمله بالإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات من السجون الإسرائيلية».



بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على (تويتر) أن الشعب الفلسطيني «ينحني لهؤلاء المناضلين بكفاحهم ونضالهم وصولا لتحقيق الحرية وحلم الدولة».



كما هنأت فصائل ومؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى والمحررين يونس بالإفراج عنه، في وقت أقيمت فعاليات شعبية احتفائية بإطلاق سراحه قبالة مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأماكن العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.



إلى ذلك، أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر بأن مؤتمرين دوليين سينعقدا الشهر المقبل، لمناقشة قضايا الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



وقال أبو بكر في بيان إن المؤتمر الأول سينعقد في 8 من فبراير المقبل في بروكسل، بينما الثاني فسينعقد بتونس في النصف الثاني من الشهر نفسه، وهما مؤتمران يبحثان الأبعاد القانونية والسياسية لأوضاع الأسرى الفلسطينيين.



على صعيد آخر، أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، استهداف قوات الاحتلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وتهديد حياة المرضى.



واوضح مدير المستشفى وسام بكر إن الرصاص الحي لقوات الاحتلال اخترق نوافذ غرفة تمريض الأطفال، وغرفة الاجتماعات لأطباء الأطفال.



وأضاف أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات في صفوف المرضى الأطفال والطواقم الطبية والصحية.



وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على المستشفى خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر عن مقتل فلسطينيين، هما: جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما) وهو معلم في مدرسة حشاد الثانوية، وأب لستة أبناء، والأسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)،



الناشط في مجموعة «كتيبة جنين» المسلحة.



وأعلنت الكتيبة في بيان مقتضب أن عناصرها «خاضوا اشتباكات وتصدوا لاقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين».



وفي السياق أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين الإضراب الشامل في المدينة والمخيم حدادا على جبارين وبواقنة، مؤكدة ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الممارسات الإسرائيلية.