تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.محمد الظفيري، أقامت إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين حفل تخرج لطلبة وطالبات المنح الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022، بحضور القائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية د.محمد الخضر، والقائم بأعمال العميد المساعد للخدمات الطلابية د.جاسم الحمدان، ومدير إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين عدنان نهار، ومديري إدارات العمادة، وممثلي سفارات الخريجين من الطلبة والطالبات وموظفي عمادة شؤون الطلبة، وذلك على مسرح سكن الطالبات في جامعة الكويت كيفان، يوم الأربعاء الموافق 2022/1/18.



وبهذه المناسبة، عبر القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.محمد الظفيري من خلال كلمته في افتتاح حفل الخريجين عن فخره واعتزازه بالطلبة والطالبات الخريجين، متمنيا لهم المزيد من النجاح وأن يسخروا خبراتهم التي اكتسبوها بجامعة الكويت في تطوير مجتمعاتهم.



كما أعرب د.الظفيري عن إعجابه بإتقان الطلبة والطالبات للغة العربية التي اكتسبوها خلال سنواتهم الدراسية بجامعة الكويت، مشيدا بدور الجامعة في توسيع دائرة التعاون الثقافي والحضاري بين جميع الدول، موضحا أن هذه السياسة تأتي تطبيقا لسياسة الكويت الخارجية في التوسع الثقافي والحضاري لتشمل الجميع.



وأكد أن جامعة الكويت حرصت على أن تكون حاضنة للتطور بمساهمتها في تنشئة جيل واعد يسعى للتطور من خلال الابتعاث، شاكرا جهود الجهات الداعمة وإدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين.



وبين أن الابتعاث ليس مجرد تغيير مقر الدراسة والجامعة، بل هو فرصة ونافذة للاطلاع على ثقافة الآخرين، مؤكدا أن هذه الكوكبة التي سوف تتخرج من الكويت سيكونون سفراء للكويت ولأنفسهم والمجتمع الكويتي الذي عاشوا فيه، مضيفا أن التاريخ يشهد بأن للمبتعثين دورا في تطوير مجتمعاتهم، ومتمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة الخريجين في مسيرتهم العملية، ومثمنا دعم الجهات الراعية والداعمة لهذا الحفل.



وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة والطالبات الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج.



الجدير بالذكر أن الحفل تضمن برنامجا متكاملا من تقديم طلبة المنح الدراسية.