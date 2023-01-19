عبدالعزيز الفضلي

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، عن تعديل القرار الوزاري بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية ونظام وإجراءات شغلها.

وأوضح أنه تم تعديل النسبة في كل من الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية للوظائف الإشرافية التعليمية (مشرفة فنية - رئيس قسم - مدير مدرسة مساعد - مدير مدرسة - موجه فني مادة دراسية) من 30% نسبة تحصيل الاختبار الإلكتروني إلى 50%، وتعديل نسبة المقابلة الشخصية إلى 50% بدلا من 60%، كما تم إلغاء درجة اجتياز الدورة التدريبية التأهيلية لمجتازي الاختبار التحريري (ورقي أو إلكتروني) التي كانت تعقد للناجحين بعد المقابلة الشخصية، والذي كان مقررة له نسبة 10% من إجمالي النتيجة.

وأشار الوهيدة الى أن هذا التعديل جاء بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني تطبيقا لمبدأ الشفافية التي تنتهجها وزارة التربية، وتحقيقا للعدالة بين المرشحين الحاصلين على درجات عالية بالجوانب الفنية والتربوية والتي تعتبر الأساس لاختيار المرشح الأفضل فنيا.