

تأجير العقار المستأجر



هل للشخص الذي يستأجر محلا تجاريا مثلا، أن يقوم بتأجيره لغيره نظرا لظروفه التي لا يتمكن فيها من استعمال المحل؟



٭ هذا المستأجر يعتبر مالكا لمنفعة المحل المستأجر وملك المنفعة كملك الأعيان، فيجوز له أن يتصرف في المنفعة في المدة المحددة للإجارة فله أن يستغلها بنفسه أو يؤجرها لغيره، أو يعطيها لغيره يستغلها بدون مقابل، ولا قيود على هذا الحق ما دامت العين المستأجرة لا تتأثر باختلاف المستعمل. فمثلا من استأجر محلا لبيع الكتب يؤجره من الغير ليعمل منه مخبزا. ويحكم العرف السائد في هذه الأحوال كما يؤخذ بالاعتبار ما يضعه ولي الأمر من قيود مشروعة لحسن التصرف، وعدم الاعتداء على حقوق الغير.



النجاسة أثناء الطواف



طفت حول الكعبة المشرفة في العمرة وأنا أحمل طفلي وعليه حفاظة ثم تبين بعد الطواف أن فيها نجاسة وأحيانا يكون ذلك في الصلاة، وما الحكم اذا وجدت نجاسة الطفل قد اصابت ثوبي.



٭ إذا كنت تعلمين ان في الحفاظة نجاسة لطفلك فلا تحمليه، اما اذا كانت نظيفة فلا بأس، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب - بنت بنته - يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وقد حمل العلماء ذلك على انها كانت نظيفة طاهرة وعليك الأخذ بالأحوط فقبل الصلاة تتحسسين طفلك ان كان طاهرا او لا وإذا حملتيه على انه طاهر ثم تبين انه نجس فإن شاء الله صلاتك صحيحة وإن كنت علمت بالنجاسة اثناء الطواف فعليك ان تتوقفي حتى تزيلي النجاسة وإن اكملت الطواف فالطهارة من الخبث شرط في صحة الطواف في قول جمهور العلماء، وذهب ابوحنيفة ورواية عن احمد انها ليست شرطا. ولعل الراجح هنا ان صلاتك صحيحة بعد علمك بالنجاسة اذا لم تتعد النجاسة الطفل الى ثيابك.



والدي لا يتذكر الصلاة



والدنا يبلغ من العمر أكثر من 90 عاما، وهو الآن مقعد على الفراش وعندما نذكره بالصلاة يحرك رأسه ولا يعلم كم ركعة صلى ويتكلم وهو في الصلاة، فهل تجب الصلاة عليه وهو في مثل هذه الحالة؟



٭ حال والدكم تفيد بأنه لا يعي ما يفعل، فالتكليف بالصلاة والصوم والعبادات ساقط عنه، لأن الله سلبه ما وجب، فيسقط عنه ما وجب، والعبادات خطابها موجه لمن يعقل ويقدر على الفعل.