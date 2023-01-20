

أسامة أبوالسعود



تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الشؤون الثقافية طراد العنزي إدارة التنمية الأسرية في منطقة الرميثية صباح أمس بحضور مسؤولي الإدارة.

واستمع العنزي إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل وآليته في إدارة التنمية الأسرية بالإضافة إلى متابعته لمطالب واحتياجات الإدارة.

وقال إن الهدف من هذه الزيارات هو الوقوف على نوعية الأنشطة والفعاليات التي تقدمها إدارة التنمية الأسرية ومناقشة آلية تطوير العمل وزيادة القدرة الاستيعابية للإدارة.

وأعلن العنزي قرب افتتاح مركزين جديدين تابعين لإدارة التنمية الأسرية في محافظتي الجهراء والفروانية على أن يستمر العمل لافتتاح مراكز مماثلة في بقية المحافظات الست وذلك بهدف زيادة وتنوع الأنشطة والدروس والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الإدارة ولكي تستفيد اكبر شريحة ممكنة من المتعلمات.