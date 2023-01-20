

قال مدير «زكاة العثمان» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري: قمنا خلال العام الماضي بتوزيع 287 جهازا كهربائيا مثل أجهزة التكييف والثلاجات والبرادات، وذلك لمستفيدي مشروع «الله يبرد عليك» من شريحة الأسر المتعففة التي تعيش داخل الكويت.

وأضاف الكندري: بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروع «الله يبرد عليك» قرابة 270 أسرة من أسر الفقراء والمساكين والأرامل والمطلقات والمحتاجين وضعاف الدخل وغيرهم من الشرائح المستفيدة، ويعد هذا المشروع واحدا من المشاريع الرائدة التي تنفذها «زكاة العثمان» في الكويت، مبينا أن توزيع المساعدات يتم بعد دراسة حالة الأسر وتحديد احتياجاتها، والتأكد من الأوراق الرسمية التي تثبت حاجة الأسرة، وكذلك نقوم بالزيارة الميدانية للمستفيدين.