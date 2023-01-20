بداح العنزي



عاصر أيام العصر الذهبي لصيد الأسماك في الثمانينيات وتولع في البحر من روايات والده الذي كان يغوص على اللؤلؤ في العام 1912، وبعد اكتساب الخبرة الوافية، رافق الأصدقاء برحلات صيد شمالية وجنوبية، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق سليمان المقاطع الذي حدثنا عن أفضل أماكن الصيد حاليا، وما السمكة المتوافرة في الشمال والجنوب، وأكثر ما يميز سمكة السبيطي وطريقة خلط العجين مع القطف، وأفضل أوقات الصيد بشكل عام، وما أحجام خيوط الهامور، وأفضل أماكنه، وأكثر الأماكن التي ينتشر بها النقرور، كما أطلعنا المقاطع على موسم تكاثر الچنعد، وما وقت مرعاه، وما أماكن تواجد «الدولار» (الشعم) وأحجام خيوطه وأفضل ييمة له، ولماذا فصل الربيع الأفضل للفوز بسمكة الشيمة، ومعلومات بحرية متنوعة تجدونها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:



بدأ حبي وشغفي بالحداق في منتصف الثمانينيات، وتولعت بالبحر بعد الروايات التي كنت أسمعها عن الوالد، ربي يرحمه، لأنه غواص قديم واستمر حتى ازدهرت تجارة اللؤلؤ بالكويت في عام 1912 لتصل ذروتها في سنة الطفحة، وبعد اكتساب الخبرة الوافية والكافية وتعلم أساسيات الصيد بدأت رحلاتي مع أعز وأحب الناس على قلبي عبدالله الطواري ومحمود الغانم وعبدالعزيز السجاري واتجهنا للصيد شمالا وجنوبا في أوقات حضور كل نوع من أنواع السمچ في الكويت ومنها الحيشان والطبعانة والونانة وبر غضي والقفص.



افضل أماكن الصيد



ويضيف المقاطع: افضل مكان حاليا للحداق هو تحت جسر جابر من جهة ميناء الشويخ باتجاه الشمال الشرقي وعندك الركسة وبعدها الارياق وجزيرة فيلكا ومسكان، حيث يتوافر فيها (الدولار) وهو الشعم والمزيزي بكثرة والسبيطي الذكي والنويبي والبالول والهامور وثور العندق، يتم صيد السبيطي الفجر، حيث تمتاز هذه السمكة بالحذر ولا تقع في الفخاخ بسهولة، لذا يتم صيدها بهدوء تام عند الفجر، ومن أسرار الحصول على صيده عليك بالعجين.



خلط القطن مع العجين



ويتابع المقاطع: أوقات الصيد تكون بداية نزول البحر ونسميه الجزر، وبداية طلوع البحر ونسميه المد والميدار والخيط حسب الاختيار إذا المكان الذي تحدق فيه يوجد فيه تيار قوي أستخدم بلد صغير جدا، وإذا ناوي تحدق بالغزر عليك بخيط 50 أو 60 لأنه ساعات تضرب عليك سمكة غير الذي تتوقعها، وميدارك يكون حجمه 10 او11 ونستخدم ييم الشريب أو الربيان، ولكن لا تستخدم العجين لأنه يذوب بسرعة، ولكنك تقدر تستخدمه إذا خلطته مع القطن الناعم ليصبح قويا ويتحمل والنويتش ما يأذيك.



أحجام خيوط الهامور



ويضيف المقاطع: هناك أشياء قليلة ينبغي مراعاتها عند صيد الهامور والبالول، كما أن الهامور متواجد على مدار العام وليس له موسم محدد، وأفضل وقت لصيده هو من شهر أكتوبر لغاية نوفمبر، ويبدأ طوله من 70 سم فما فوق، أما من 10 سم إلى 70 سم فهو (صغير الهامور) ويسمى البالول، يفضل استخدام خيوط من مقاسات تبدأ من 70 حسب حجم الهامور المتوقع واستخدام ثقل خفيف لاصطياده من الشعاب المرجانية واكرب عليه إذا ضرب على خيطك لأنه بمجرد التقاط الطعم يندفع بجنون الى اقرب جحر في الشعاب، وهذه هي فرصة الصياد لسحب الخيط بقوة وتفويت الفرصة على الهامور انه ما يلحف في ميفرته أو الشعاب المرجانية وقص الخيط أو يعلق الثقل في الشعاب المرجانية يجب ان يكون الثقل حر الحركة حتى لا يشعر الهامور به عند محاولاته اكل الطعم، لحظة رد الفعل هي الحاسمة في الحصول على السمكة أو ضياعها، وأفضل سنارة لاصطياد الهامور هي السنارة المنحنية.



أسماك النقرور مهاجرة



ويقول: سمكة النقرور يصنف في الدرجة الأولى لقائمة الأسماك بالكويت، وله شعبية كبيرة بين الجمهور بشكل خاص، وفي الخليج بشكل عام، ويصنف النقرور على أنه ضمن الأسماك الموسمية المهاجرة، ويهاجر إلى مياه الخليج العربي، حيث المياه الدافئة حتى يضع بيضه والأماكن التي ينتشر فيها هي الصخرية العميقة والقيعان الطينية والرملية والأرياق والمناطق المرجانية على نواحي الجزر منها فيلكا ومسكان.



موسم تكاثر الچنعد



ويضيف: سمكة الچنعد تعيش في المناطق الساحلية (تمتد من السطح إلى عمق 180 مترا) وهي من الأسماك المهاجرة الباحثة عن البيئة الغذائية الملائمة ويمتد موسم تكاثرها خلال شهري يونيو ويوليو من كل عام، ويلاحظ أن سمكة الچنعد تضع بيضها في المناطق الساحلية، وذلك لأن ظهور الچنعد الصغير في الخليج العربي وخليج عمان في فترات متزامنة يدل على ان الچنعد قد أنزلت بيضها في مناطق قريبة وتتغذى على الفرائس الأولية من الأسماك الصغيرة مثل العومة والبرية والسردين وكذلك الحبار والقشريات والربيان، ووقت مرعاها في النهار ونادرا في الليل.



الشعم أماكنه صخرية



وأكد أن سمكة الشعم ونسميها (الدولار) تعتبر من الأسماك التي لها مكانة كبيرة لدى الحداق الكويتي، وذلك لذكائها وسرعة حركتها، وتتواجد في المناطق الصخرية العميقة مثل الركسة والارياق والأماكن الضحلة مثل الحيشان وقطعة الرشدان وقطعة الفنطاس، ولا يحتاج صيد الشعم الى خيط رفيع ويفضل من 30 الى 50 أما بالنسبة للميدار فيفضل 01 و02 و03 نسميه بو صده أي ذو صده علوية والييمة المفضلة للشعم الربيان وصلاخ الميد واليواف والمنجوسة ومصران الدجاج، وافضل وقت لصيده بعدد يطيب الخاطر يكون في أيام الفساد أول دورة السجي وآخر الثبر خلها في بالك هذه المعلومة توفر الجهد والوقت، حيث موسم التكاثر يكون في الربيع بين مارس وأول يونيو.



ويضيف: الشيم من الأسماك المحببة عند أهل الكويت، وتعد من أسماك الدرجة الأولى وضربة بها الأمثال الكويتية «الشيم أكل الحشيم» موسم صيده في الربيع، وأيضا في أوائل شهر يوليو وشهر أغسطس، ويفضل لصيدها خيط 80 أو 90 والميدار صفر تسعة أو صفر عشرة والييمة زورية أو يميامة محاياه (سمك حي)، وهناك طريقة أخرى لصيدها يبيلها فهامية وخبرة وهي (اللفاح) وأكثر أماكن تواجده في الدردور (راس السالمية) وله طريقة فنية صعبة جدا ونادره.



ختامية



واختتم المقاطع قائلا: كلمتي الأخيرة لإخواني مرتادي البحر جميعهم الحداق أو المتنزه أولا ابلغ خفر السواحل أين ذهابك ومتى عودتكم، ثانيا الحرص والتأكد من عدة السلامة والإسعافات الأولية وسترة النجاة هذا بحر ما له كبير سوى رب العالمين وأرجو المحافظة على نظافة بحرنا، هو خيرنا ورزقنا، وعسى ربي يحفظكم ويسلمكم ويكون موسم خير، وصيد طيب للجميع.