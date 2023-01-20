



وجــه النائـب حمد العبيـد 3 أسئلة إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن عدم إنهاء إجراءات التوظيف للمرشحين من الديوان في وزارة الأوقاف، ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن الحدائق العامة في المناطق السكنية وانتشار الكلاب الضالة: وجاء في السؤال الأول



الموجه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ما يلي: بخصوص الحدائق العامة في المناطق السكنية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب إغلاق الحدائق العامة؟



2 ـ ما صحة انقطاع الكهرباء عن بعض الحدائق العامة في المناطق السكنية؟



3 ـ ما الحدائق التي لاتزال مغلقة في الكويت لأي سبب كان؟ يرجى تزويدي بها وبسبب الإغلاق.



4 ـ صورة ضوئية من لائحة تنظيم عمل الحدائق العامة التي تحتوي على مواعيد العمل ومواعيد دوام المشرفين على هذه الحدائق.



وجاء في السؤال الثاني ما يلي:



لوحظ انتشار الكلاب الضالة التي تؤرق الأسر بعد ازدياد عددها بين المناطق السكنية ووصلت إلى أماكن تجمع الناس مثل المستشفيات ومراكز التسوق وحول حاويات القمامة، وقد تكررت حالات مهاجمة الكلاب للأطفال والمارة ما يثير الرعب والقلق لدى المواطنين والمقيمين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات والحلول التي تتبعها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمحاربة الكلاب الضالة؟



2 ـ هل توجد جهة أخرى في الكويت معنية بالكلاب الضالة وتقوم على ما يلزم لتفادي انتشار الأمراض وعدم تعرضها للأشخاص والمارة؟



3 ـ هل نظمت الهيئة حملات مكثفة لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الكلاب الضالة؟



4 ـ هل يوجد رقم مخصص للتواصل معه لتقديم شكوى؟



5 ـ هل هناك محجر مخصص لهذه الكلاب؟



6 ـ ما خطة الهيئة للتخلص من هذه المشكلة، وما المدة الزمنية؟ وجاء في سؤله إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ما يلي: فيما يخص المرشحين من ديوان الخدمة المدنية للتوظيف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ لم يباشروا العمل منذ أكثر من 3 أشهر بسبب تأخر الوزارة في إجراءات التوظيف بحجة عدم وجود ميزانية كافية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب عدم إنهاء إجراءات التوظيف للمرشحين من الديوان؟



2 ـ هل تعذرت الوزارة بعدم وجود ميزانية كافية لاستقبال التعيينات الجديدة؟



3 ـ هل طلبت الوزارة ميزانية تعزيزية من وزارة المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالكتاب ورد وزارة المالية على ذلك الطلب.



4 ـ كم عدد كتب التعيينات الجديدة المعلقة في الوزارة؟



5 ـ هل يوجد تنسيق أو آلية محددة بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية بخصوص التعيينات الجديدة؟