وجه النائب مبارك الحجرف 3 أسئلة إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن زيارة بعثة من دولة العراق الشقيقة لإجراء مفاوضات تسهيل دخول الجماهير عبر منفذ العبدلي، وتجسس بعض ضباط أمن الدولة على المواطنين، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن أسباب تعيين مدير مركز اللغات في مركز اللغات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي من خارج العاملين في المركز.



وجاء في السؤال الأول إلى وزير الداخلية ما يلي: قدمت إلى البلاد بعثة من دولة العراق الشقيقة لإجراء مفاوضات في شأن تسهيل دخول الجماهير عبر منفذ العبدلي، وحضر الاجتماع أشخاص ليس لهم صفة رسمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل قامت البعثة بزيارة دولة الكويت بناء على اتفاق مع وزارة الداخلية؟



2- كشف بأسماء أعضاء البعثة موضح فيه الصفات الرسمية لمن حضروا الاجتماع.



3- هل صدر تفويض من وزارة الداخلية للأشخاص الذين حضروا الاجتماع وليس لهم صفة رسمية؟



4- ما دور الأشخاص الحاضرين في مفاوضات رسمية؟



5- ما دور وزارة الداخلية في دخول أشخاص ممنوعين من دخول الكويت لدورهم السيئ في الغزو العراقي؟ وما كيفية دخولهم إلى الكويت؟ ومن أصدر أوامر بالسماح لهم في الدخول؟



6- هل حصل الوفد من العراق الشقيق على تصريح بحمل أسلحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك التصاريح وأسماء مَن صرّح لهم بحملها. وجاء في السؤال الثاني ما يلي: في عام 2020 تم تسريب فيديو يبين تجسس بعض ضباط أمن الدولة على المواطنين وتسجيل للمتهمين من دون علمهم في مخالفة للقواعد المنصوص عليها في التحقيقات، ما يمس الحقوق العامة للمواطنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل حاسبتم الضباط الذين تجسسوا على المواطنين في الفيديو المسرّب؟



2- هل أحلتم المتجسسين إلى النيابة العامة أو اكتفت الوزارة بإحالتهم إلى التقاعد؟



3- إذا كانت الإجابة الإيجاب على البند السابق، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإحالات إلى النيابة العامة، وفي حال أنهم لم يُحالوا إلى النيابة، يرجى بيان الأسباب.



وجاء في سؤاله إلى وزير التعليم العالي ما يلي:



نظرا لما يشكله مركز اللغات التخصصي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أهمية قصوى في تدريس اللغة الإنجليزية لجميع طلاب كليات التعليم التطبيقي لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب تعيين مدير مركز اللغات من خارج العاملين في مركز اللغات من ذ3 سنوات ونصف السنة ويُجدد له سنويا في ظل وجود كفاءات وطنية من العاملين في المركز؟



2- ما صحة موافقة ذلك المدير على تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة تدريس في مركز اللغات من دون وجود إعلان للوظائف الشاغرة أو إجراء مقابلة شخصية ومن دون موافقة لجنة التعيينات في مركز اللغات؟



3- ما صحة موافقة المدير المشار إليه على تغيير مقار بعثة لمبتعثين من دون موافقة لجنة البعثات في مركز اللغات؟



4- صورة ضوئية لجميع قرارات التعيين أو إعادة التعيين في وظائف أعضاء هيئة تدريس في مركز اللغات، وصورة ضوئية لإعلان الحاجة إلى تلك الوظائف، وكتب موافقة لجنة التعيينات في مركز اللغات -إن وجدت-.



5- ما صحة موافقة مدير مركز اللغات على تعيين أو إعادة تعيين عضو هيئة تدريس لا يحمل مؤهل تخصص لغة إنجليزية من دون وجود إعلان للوظائف الشاغرة وعكس رغبة أعضاء لجنة التعيينات في مركز اللغات ومن دون مقابلة شخصية علما بأن مركز اللغات يُدرس ويطرح مقررات اللغة الانجليزية فقط؟



6- ما أسباب إدخال اللغة الفرنسية بصورة مفاجئة في صحيفة تخرج طلبة كليات الهيئة؟ وهل نوقش مع لجان تطوير المناهج في مركز اللغات أو مركز تطوير المناهج في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من محاضر اللجان التي قامت بمناقشتها، ثم إقرارها - إن وجدت.



7- ما صحة استحداث ذلك المدير لائحة جديدة لمركز اللغات (التي أُقرت أخيرا) بصورة فردية مع إدارة الهيئة؟