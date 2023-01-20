بيروت ـ داود رمال ووكالات



لليوم الثاني على التوالي، شهدت الحدود الجنوبية في لبنان توترا إثر محاولات جيش الاحتلال تجاوز الحدود، على خلفية قيام جرافات العدو بأشغال هندسية خارج السياج الشائك، وخرق الخط الأزرق في بعض النقاط بين سهل الخيام ومستعمرة المطلة، وقيام الجيش اللبناني امس بمنع إحدى الجرافات من العمل بالقوة في أربع نقاط حدودية.



وأفادت تقارير اعلامية بأن الجيش اللبناني منع خرقا جديدا للخط الازرق أمس كانت ترتكبه احدى الجرافات الاسرائيلية في نقطة ثانية شمال المطلة، وتوافد عدد من المدنيين لمؤازرة الجيش ومنع تجاوز الخط الازرق.



وشهد طرفا الحدود استنفارا متبادلا، حيث استقدم جيش الاحتلال تعزيزات لقواته مقابل الجيش اللبناني عند حدود المطلة بدبابة ميركافا ومزيد من الآليات المدرعة.



كما سجلت تعزيزات اضافية استقدمتها قوات «اليونيفيل» الدولية إلى حدود مستعمرة المطلة للفصل بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال.



وقال مصدر لـ «الأنباء» إن الجرافات الإسرائيلية المعادية كانت تحاول العمل على بعد سنتيمترات من أجساد جنود الجيش اللبناني الذي انتشرت عناصره على الحدود، لضمان عدم خرقها للخط الأزرق.