قال مصدر قضائي لبناني رفيع إن قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا الأسبوع في إطار التحقيق في انفجار المرفأ منعا من الاطلاع على وثائق من التحقيق اللبناني لأنه مازال مجمدا.



ومنذ عام تقريبا تم تجميد التحقيق اللبناني في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا ودمر مساحات واسعة من بيروت، وأدت التدخلات السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق طارق البيطار بسبب الطعون القانونية التي قدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إن قاضيين فرنسيين حضرا إلى بيروت في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام الفرنسي بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا بينهم اثنان من القتلى.



وقال المصدر إن البيطار أبلغ القاضيين الزائرين بأنه لن يتمكن من إجراء تبادل للمعلومات حتى يسمح له باستئناف تحقيقه. وأضاف المصدر اللبناني أنه سيكون قادرا على تبادل المعلومات التي لا تخضع لقواعد السرية بمجرد استئناف التحقيق.



وسعى قاضي التحقيق طارق البيطار إلى استجواب مسؤولين كبار وشخصيات بارزة.



وأطاحت محكمة النقض بسلف البيطار، القاضي فادي صوان، في عام 2021 بعد ضغوط سياسية رفيعة المستوى.



وقال المصدر اللبناني إن القاضيين الفرنسيين سألا عن تأجيل موعد استئناف التحقيق.