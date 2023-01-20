Paradise City



في إطار من الحركة والتشويق، يشق «رايان سوان» طريقه عبر عالم الجريمة في هاواي، سعيا للانتقام من زعيم العصابات المتسبب في قتل والده. الفيلم من إخراج وتأليف: تشاك راسل، بطولة: بروس ويلس، جون ترافولتا، ستيفن دورف، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 9 فبراير المقبل.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania



في إطار من الحركة والمغامرات، يستكمل العمل مغامرات الرجل النملة «أنتمان» والدبور «واسب»، حيث يواجه الثنائي مخاطر جديدة المتمثلة في الشرير كانغ، وهو الجزء الثالث من سلسلة «Antman» التابعة لشركة مارفل. الفيلم إخراج: بيتن ريد، بطولة: بول رود، إيفانجلين ليلي، ميشيل فايفر، مايكل دوغلاس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 16 فبراير المقبل.