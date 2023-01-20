قال شارلي شابلن ذات مرة إن كل ما يحتاج اليه أي شخص يريد صنع فيلم كوميدي هو «متنزه ورجل شرطة وفتاة جميلة»، إلا انه لم يذكر شخصية «المتشرد» التي أكسبته شهرة عالمية.



ويمكن رؤية إحدى النساء ـ من بين أربعة تزوجهن شابلن خلال حياته التي امتدت 88 عاما ـ في صورة لامعة بالأبيض والأسود للممثلة بوليت جودارد ومعها حزمة موز مسروقة من فيلم «الأزمنة الحديثة» في كتاب «أرشيف شابلن» وهو كتاب ضخم يطلق عليه مؤلفه «أشعة» عالية الوضوح للممثل والمخرج الكوميدي الأسطوري.



والكتاب صادر عن دار «تاشين بوكس» التي تتخذ من ألمانيا مقرا وجاء في 560 صفحة من القطع الكبير جدا ويزن سبعة كيلوغرامات، لكنه يفي بما يقول المؤلف الانجليزي بول دونكان إنه هدفه في اعادة سرد مسيرة شابلن المهنية- كما عاشها هو ـ لتأريخ مرور نحو 100 عام على بدايته السينمائية عندما أطل عبر شركة فنية جاب من خلالها الولايات المتحدة.



وفي الصفحة 47 من الكتاب نسخة مصورة من عقد أول فيلم وقعه شابلن مع كيستون والذي يرجع تاريخه إلى 25 سبتمبر 1913 وكان أجر شابلن فيه 150 دولارا في الأسبوع، والباقي ـ كما يبدو لأي مطلع على صناعة الأفلام الكبرى والكوميدية ـ هو تاريخ.



ويتناول الكتاب كلاسيكيات الأفلام الصامتة مثل «أضواء المدينة، الأزمنة الحديثة» قبل اشتغاله بالسينما الناطقة وتقديمه للفيلم الساخر «الدكتاتور العظيم» وفيلم الكوميديا السوداء «مسيو فيردو».



وقال دونكان في مقابلة لرويترز: «ما أردت فعله هو أن أجعله تاريخا محكيا، لذلك تشعر وأنت تقرأ الكتاب بأن شابلن ومعاونيه هم من يتحدثون، تقرأ عن أحداث حياته وكيف صنع أفلامه».



وبفضل اطلاعه على أرشيف عائلة شابلن ومساعدة الأرشيف السينمائي للأفلام المُرمّمة (سينيتكا دي بولونيا) قال دونكان إنه على الرغم من وجود كتب لا حصر لها عن شابلن على مدى السنوات فإن هذا الكتاب مختلف، وقال دونكان: «كان شديد الخصوصية دائما ويخفي الأسرار وأنا أردت سرد القصة.. قصة كيف صنع أفلامه».



واضاف: «من بين الوثائق والتاريخ المحكي والأمور التي وجدتها هي أن الناس الحقيقيين الذي وجدوا آنذاك وقت صنع الأفلام قالوا إنهم يحكون القصة حتى لا يتحدث أحد ممن لم يكونوا هناك».